Хто став прототипом головного ловеласа в серіалі "Секс і місто": фото

Серіал "Секс і місто", в якому розповідається про дружбу чотирьох жительок Манхеттена, підкорив усіх глядачів з перших серій. Найбільше жінкам запам'ятався образ "містера Біга". Стало відомо, з кого автори серіалу "списали" образ багатого ловеласа.

Минуло 20 років з виходу серіалу "Секс і місто", а історія 4 жінок досі є успішною на телеекранах. Найбільше всім глядачкам запам'ятались незвичні стосунки головної героїні Керрі Бредшоу з бізнесменом "містером Бігом", якого вона називає чоловіком мрії. Непередбачуваний, романтичний, мужній та багатий ловелас – таким постає єдиний чоловік, що упродовж всього серіалу з'являється на екранах. Цю роль зіграв харизматичний Кріс Нот.

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Як виявилось, у Нью-Йорку жив справжній "містер Біг", з якого автори запозичили образ. Рон Галотті – екс-видавець та затятий серцеїд – був прототипом "чоловіка мрії".



Актор Кріс Нот та ловелас Рон Галотті

Американець, як і головний герой серіалу, був двічі одружений та мав стосунки з багатьма моделями, зокрема, Дженіс Дікінсон. Окрім цього, Рон Галотті зустрічався з письменницею Кендес Бушнелл, яка описала свій роман у колонці для New York Observer.

Він був одним з цих нью-йоркських хлопців з великою харизмою. Коли він заходив до кімнати, все відразу звертали на нього увагу. Тому я прозвала його Містер Біг,

– написала Кендес Бушнелл.

Сама письменниця не зізналась, що вона та Рон Галотті стали прототипами героїв серіалу "Секс і місто". Однак журналісти західних ЗМІ, впевнені, що ця непересічна історія кохання дала натхнення для сценаристів.