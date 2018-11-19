Хто та як наживається на війні в Україні? Відповіді – у "Справі детектива"

Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив НАБУ Микола, який відповідатиме на гострі та незручні питання.

"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.

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Вперше глядач із першоджерел дізнається те, що завжди було за закритими дверима. Зокрема, скільки збитків державі завдали корупційні схеми на війні та як до цього були причетні як працівники Збройних сил України, так і працівники державного підприємства.

Як розслідують справи корупції в умовах війни – дивіться анонс програми: