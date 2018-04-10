Хто така Віра Савченко: просто сестра Надії чи сірий кардинал

Поряд з Надею завжди її сестра Віра. Колись – просто родичка полоненої, тепер – керівник партії імені старшої сестри. Саме Віра зустрічалася з Віктором Медведчуком. Але разом з тим, про молодшу Савченко ми майже нічого не знаємо.

Основні факти з біографії Надії Савченко українці дізнались ще коли її захопили в полон в 2014 році. Тоді в інформаційному просторі з'явилася і її сестра Віра. І 4 роки тому, просто родичка військовополоненої, і тепер, голова партії імені Надії Савченко, Віра нічого про себе не говорить.

Читайте також: Савченко не дозволили зустрітись із сестрою

Її біографії немає і на офіційному сайті партії, яку очолює. В ефірі одного з телеканалів заявила, що закінчила два виші. Архітектурний та академію держуправління. За першою спеціальністю працювала лише до початку війни. А де працює останні 4 роки не відповіла, каже, лише, що намагається допомогти Надії змінити систему.

Також, раніше зізнавалась, що саме вона ухвалила рішення за Надію піти в політику в партію "Батьківщину". Мовляв, це мало пришвидшити її визволення. Однак, і сама Надія і Віра постфактум неодноразово заявляли, що в звільненні бранки Кремля ключовою постаттю став переговорник Віктор Медведчук.

Те що Медведчук причетний до звільнення кожного військовополоненого і політв'язня підтверджує сам президент, які є тоді до мене питання,

– сказала Надія Савченко.

Вона брала участь в воєнізованих іграх організованих партією СДПУ(о). Тоді її очолював Віктор Медведчук. Тож тепер політтехнологи припускають, що саме тоді почався зв'язок з кумом Путіна. Про те, що Надія Савченко не знайома з Медведчуком заявляли обидві сторони. Чого не скажеш про Віру. Вона не заперечує, що раніше неодноразово зустрічалась з ним. Підтверджують це і інші люди, що брали участь в звільненні бранки Кремля.

Читайте також: Експерт розповіла, чи можуть Надія Савченко та її сестра Віра вдвох бути агентами Кремля

Після звільнення Надія ошелешила скандальними заявами. Про те, що на Донбасі Україна воює з власним народом, а не Росією. ЇЇ риторика про необхідність федералізації України співпадає з риторикою партії "Український вибір" Медведчука. Експерти кажуть, свій політичний портрет Надія малювала не сама.

Якби мова йшла тільки про російський слід, можна було б припустити, що дійсно обійшлося без Віри, тому що причетність Віри до російських структур невідома, невстановлена, якщо хоча б якесь відношення до розкручування феномену Надії мав Медведчук, то Віра там могла бути координатором, і спрямовуючою силою, і всім іншим,

– сказав політолог Тарас Чорновіл.

Віра Савченко неодноразово захищала свою сестру від критиків на українських телеканалах. Щодо звинувачень в тероризмі заявила, що ця справа замовна, що влада знищує опозицію, а Надія Савченко – це лише початок.