Хто такі "майнери" та як заробити на криптовалюті
Нацбанк поки не визнав біткойни за альтернативну валюту, але це не завадило криптовалютній лихоманці накрити Україну. Один біткойн коштує 10 тисяч доларів. Хто встиг вкласти реальні гроші у віртуальні – потирає руки, хто не встиг – кусає лікті і чекає, доки ця "цифрова піраміда" завалиться, як колись "МММ". Чи є сенс купувати найдорожчу валюту сьогодення та як самому можна заробити біткойни?
Звичайні гроші більше не в моді. Тепер в цінні електронні і створені на комп'ютері. Їх побачити не можна, але реально перевести у справжні долари.
Дмитро вже вісім років займається криптовалютами. Зараз він очолює дата-центр, який їх "видобуває". А починав з того, що майнив біткойни просто вдома, серед новачків це найпопулярніший варіант. Гроші заробляє комп'ютер, однак не будь-який. Знадобиться потужна відеокарта.
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"Майнити" означає заробляти віртуальну валюту. В найпростішому варіанті для цього потрібно завантажити собі на комп'ютер спеціальну програму та запустити її. Програма обробляє дані, а власник – отримує за це винагороду – монети. Їх переводять у криптовалюту.
Найпопулярнішою цифровою валютою є біткойн. Останнім часом його курс дещо впав. Один біткойн коштує зараз 11 тисяч доларів, а ще нещодавно за нього давали цілих 20 тисяч. Втім, щоб розбагатіти на віртуальних грошах, спершу доведеться вкласти реальні: придбати відеокарти, та й електроенергії така система тягне чимало.
Хороші відеокарти коштують від 250-350 доларів. Їх ціна зрозтає до 1 тисячі доларів, а деколи і більше. Наприклад, карти, які куплені за хорошу ціну, можуть "відбитися" за 3-4 місяці,
– розповів засновник спільноти Cryptonet та інвестор Дмитро Карпиловський.
Олесь Слободенюк абсолютно переконаний в безхмарному майбутньому біткойна. Він заробляє майнінгом. "Зайвим" теплом від техніки – обігріває воду та підлогу у будинку і продає сконструйовані ним майнер-бойлери.
Для новачка на початку 200-300 доларів заробітку на місяць будуть за щастя. Найбільш розповсюджений спосіб майнити – об'єднувати комп'ютери у цілі мережі, так звані "пули майнерів". Зароблені віртуальні монети – ділять пропорційно. Професіонали ж купують серйознішу техніку, заточену лише під виробництво криптовалют, так звані ферми. Найменша може складатися із чотирьох потужних відеокарт і коштувати від кількох до десятка тисяч доларів.
Наші політики ще кілька років тому почали декларувати свої криптодоходи. Найбагатший – депутат від БПП Олександр Урбанський. У нього влітку було 5 328 біткойнів, за сьогоднішнім курсом це більше ніж 50 мільйонів доларів.
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Однак, одночасно Україна і у п'ятірці найбільш вразливих до коливань на криптовалютному ринку країн. А якщо вартість криптовалюти впаде до нуля, всі віртуальні багатства зникнуть.
Не варто витрачати на криптовалюти більше коштів, ніж ви психологічно готові втратити. Причини можуть бути різні: може курс змінитися, як це було протягом останньої доби, можуть ваш гаманець вкрасти, можуть "зламати" біржу,
– зазначив засновник Distributed Lab Андрій Великий.
Для українського законодавства криптовалют поки не існує. Лише нещодавно на засіданні Ради національної безпеки і оборони вирішили, що їх контролюватимуть. Зокрема, хочуть змусити власників біткойнів та інших віртуальних валют платити податки. Врахуйте це, якщо раптом зібрались вкласти реальні гроші у майнінг віртуальних.