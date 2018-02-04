Хто такі "нацдружинники", які викликались безкоштовно "забезпечувати порядок у своєму дворі"

Ці хлопці тиждень тому не на жарт налякали українців. На вірність присягнули "національні дружинники". Сотні парубків у формі пройшлися вулицями Києва. І хоча самі вони запевняють, що будуть просто стежити за порядком, у багатьох закралася підозра – а чи не стануть вони чиєюсь приватною армією?

На чергування вони виходять декілька разів на тиждень. Дружинники запевняють, що точно закону не порушуватимуть. З хуліганами, незаконними забудовниками, браконьєрами боротимуться спільно з правоохоронцями.

От тільки правоохоронцям їхні дії, схоже, не завжди до вподоби. Представники дружини вже встигли побилися із поліцейськими у Кременчуці.

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А от у Черкасах представники "національних дружин" не випускали депутатів міськради із залу засідань, поки ті не ухвалили бюджет. Такі дії не на жарт насторожують. Тож виникає запитання: можливо, новостворену структуру хоче хтось використати у власних інтересах? "Національні дружини" заснували ветерани полку "Азов". А азовців, нагадаю, дехто називає ручною армією Авакова.

Лідер полку, народний депутат Андрій Білецький, ці зв'язки спростовує. А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі нашого телеканалу запевнив, що "Нацдружина" діє цілком у правовому полі.

Тим часом, рядові дружинники переконують: працюють" безкоштовно" та ще й "сплачують членські внески". І хочуть одного: "змінити життя людей". Поки що дружинників близько 1 тисячі. Однак, уже невдовзі, кажуть керівники організації, їх буде більше. І в лави, до речі, набирають людей, які мають дозвіл на володіння зброєю.