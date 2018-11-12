Хто такі Паламарчук і Павловський, підозрювані у вбивстві Гандзюк

Екс-помічника депутата Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського заарештовано у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. 12 листопада столичний райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Саме його друзі загиблої активістки вважають причетним до нападу та вбивства.

Про те, хто такі Микола Паламарчук та Ігор Павловський, у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Марія Писаренко.

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– Коли активісти тільки заявили, що депутат від БПП Микола Паламарчук причетний до організації вбивства Катерини Гандзюк, ми почали шукати активістів з Херсона, які можуть розказати про нього. Ми просили це розповісти у п'яти доволі активних людей, четверо з них навіть відмовилися коментувати. Інколи активісти погоджувалися дати коментар, проте згодом телефонували та говорили, що змінили думку.

– Одна з активісток заявила, що Паламарчук і його банда – страшні люди. І що в Херсоні їх дуже бояться. Тому вони хочуть жити і не повторити історію Катерини Гандзюк.

– Тоді ми почали шукати з відкритих джерел, що відомо про Ігоря Павловського. Про нього в інтернеті інформації не багато. Знайшли лише посвідчення депутата. Також він фігурує на кількох відео разом із Паламарчуком.



Ігор Павловський

– Один з активістів нам все-таки погодився розказати більше. Це Олександр Цегельник із організації ветеранів АТО міста Олешки, колишного Цюруписнька. Там ветеранам вдалось створити таку собі опозицію банді Паламарчука-Павловського. До речі, звідти і починав міліціонером сам Паламарчкук.

Активісти розповіли, що Павловський – це "темна конячка" у Херсонському регіоні. Його знають всі і всі його бояться. Паламарчук – це такий собі верхній рівень, він частіше у ВР, в Херсоні його рідко бачать. Він ніби такий "царьок", який зрідка приїжджає на свою вотчину. А усім балом править Ігор Павловський. Він такий собі "смотрящий" за регіоном. Це саме та людина, яка тримає всіх херсонців та Херсонську область у страху.

– Саме Павловський завербував у свою банду колишніх учасників АТО, наприклад, таких як Сергій Торбін , який фігурує у справі вбивства Катерини Гадзюк. Як зазначили активісти, Торбін вирішив підзаробити такою діяюльністю, ставши охоронцем Павловського. Саме тому Павловський його і використовував, даючи вказівки на тих чи інших активістів або фермерів. І він разом із кількома людьми з бойовим досвідом йшли та виконували всі ці замахи.

– Сам Павловський на Херсонщині дуже давно. Його всі знають. Він прислужував у попередніх двох "смотрящих" за регіоном. До Паламарчука – це був Юрій Самойленко від "Партії регіонів", а потім Олексій Журавко. Обидва вони після подій Революції Гідності втекли до Москви, і вже взідти допомагали бойовикам та фінансували тероризм. Вони були відверто проросійських настроїв. В інтернеті дуже багато "гуляє" фотографій їх з Азаровим, з усією цією верхівкою "Партії регіонів" і місцевими бандитами, які теж допомагали "Партії регіонів". Коли після 2014 року прийшов Паламарчук, він захопив владу на Херсонщині. Там залишилась велика бізнес-імперія цих попередніх "царьків".



Микола Паламарчук

– У день, коли активісти сказали про Паламарчука, ми дзвонили йому. Він нам клявся-божився, що не знає, чим займається Павловський, він його виключив зі списку помічників. Проте він не скзаав, що його звільнив. Зробив це, ймовірно, щоб не було до нього питань. Як сказав місцевий активіст Цегельник, це вже не вперше, коли від Павловського Паламарчук просто відхрещується.

– До речі, у Павловського позивний "Собака", або такий собі "собака Паламарчука".

Коли все ж таки одного разу активістам-атовцям з мітса Олешки вдалося зустрітись із Паламарчуком, він сказав, що хоч з Павловським і пов'язаний, проте не знає, що той робить і чим займається. А займається Павловський рейдерськими захопленнями господарств. Основні ресурси в Херсоні, які "можна" захоплювати, – це поля. Також іде боротьба за ліс та риболовлю. За цими трьома напрямками Павловський і намагався усунути тих, хто йому заважає вести бізнес.

– Як сказав активіст Цегельник, банду потрібно годувати, а для того, щоб годувати, – потрібні гроші. От вони і захоплювали поля.

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– Фермери писали навіть скарги Юрію Луценку і Миколі Паламарчуку про те, що одного "прекрасного дня" поле на 1 мільйон гривень просто викошене під нуль, до них приходять люди в балаклавах і кажуть: "давай віддавай свою територію". Скарги, звісно, так і не дійшли. Все це покривав Павловський, проте це відбувалося також і з мовчазної згоди Паламарчука.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

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