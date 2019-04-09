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      Свинарчуки-Гладковські: хто вони такі і що про них відомо

      698 Читать новость на русском
      Хто такі Свинарчуки (Гладковські) в Україні - що про них відомо
      Свинарчуки-Гладковські: хто вони такі і що про них відомо / Колаж 24 каналу

      Скандальні учасники схеми із розкрадання коштів Укроборонпрому, батько та син – Олег та Ігор Гладковські. Хто вони такі та чому змінили прізвище, а також, який зв'язок із Петром Порошенком, читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

      Батько та син Гладковські – активні учасники корупційної схеми розкрадань в "Укроборонпромі". До 2014-го року були більше відомі за іншим прізвищем – Свинарчук. Саме відголосок до цього прізвища і спонукав активістів Нацкорпусу приносити символічні голови свиней, або їх зображення на зустрічі Петра Порошенка із виборцями.

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      Хто такі Свинарчуки

      Олег Гладковський

      У 1994 році закінчив Київський автодорожній інститут. Отримав кваліфікацію інженера з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті. Отримавши таку освіту з 2005-го року був головою наглядової ради корпорації "Богдан" – одного із найбільших перевізників України. З 2012 року до 2015 Олег Гладковський став президентом цієї корпорації.

      Тривалий час Олег Гладковський був президентом корпорації
      Тривалий час Олег Гладковський був президентом корпорації "Богдан"

      А з лютого 2015-го року Гладковський став першим заступником Секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

      Ігор Гладковський

      Ігор Гладковський народився 1994-го року. Він є найстаршим з трьох синів Олега Гладковського та Юлії Гладковської.

      На сайті МЗС України зазначено, що Ігор Олегович Гладковський є почесним консулом у Києві Республіки Сейшельські Острови. До нього цю посаду займав сам Олег Гладковський.

      Син Ігоря Гладковського у свої 25 років є керівником компанії
      Син Ігоря Гладковського у свої 25 років є керівником компанії "Богдан"

      У свої 25 років він є керівником компанії "Хюндай Мотор Україна". У березні 2018-го року на Ігоря Гладковського була зареєстрована автомобільна корпорація "Богдан", якою раніше володів батько, а у 2000-х роках – Петро Порошенко.

      Як Свинарчуки стали Гладковськими

      До 2014-го року Ігор та його батько Олег мали інше прізвище – Свинарчук. Проте змінили його, чи здавали вони старі паспорти невідомо, але є інформація, що Гладковський-молодший їздить за кермом у нетверезому стані саме із старим паспортом.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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