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      Хто такий Анатолій Шарій та що з ним не так: спецвипуск програми Майкла Щура

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      Що не так із Шарієм – розповів Майкл Щур / Колаж 24 каналу

      Ведучий саркастичної передачі #@)₴?$0 Майкл Щур (журналіст Роман Вінтонів) розкритикував проросійського блогера Анатолія Шарія, назвав його "цукеркою, яку педофіл простягає дитині", та детально пояснив, що, власне, з Шарієм не так.

      Аби зрозуміти, "як і для чого існує Шарій", каже у спецвипуску саркастичних новин Майкл Щур, треба з'ясувати, як працює російська пропаганда.

      Дивіться також відповідь ветерана Шарію: як АТОвець започаткував власний бізнес

      Російська пропаганда на "першому рівні" – це пропаганда "в лоб": Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва тощо. Вони брешуть на 100%: "Це спрямовано на зомбі, для яких існує лише одна правда – правда, яку озвучує російське телебачення". 

      На "другому рівні" – складніша пропаганда, орієнтована на людей, які "сумніваються, але при цьому розуміють, що російське телебачення – це занадто".

      Саме для цих, зневірених в усьому й у всіх, існує Шарій. Тому він і говорить, що Крим незаконно окупували, але от на Донбасі не все так однозначно,
      – сказав ведучий #@)₴?$0.

      Шарій і тема Донбасу

      Блогер говорить про "громадянську війну" на Донбасі й не помічає присутність там російських військ і "бурятів на танках". 

      Випадково не помітити масове вторгнення росіян – неможливо. Але для пропаганди немає нічого неможливого. Регулярних російських військ не існувало для телеканалу "Россия 24" і Анатолія Шарія. Тобто, Шарій – це класична історія про дитину, педофіла і цукерочку. Ні, Шарій не педофіл. Шарій – це цукерочка, яку дитині простягає педофіл,
      – вважає Щур.

      Іноді Шарій, звісно, "може тицьнути дрючком незаангажованої об'єктивності в російські фейки або в очевидні маразми. Але акцент він все одно робить на критиці саме української сторони". 

      Як "працює" Шарій

      Майкл Щур у програмі навів приклади прямої брехні Шарія, але все ж зауважив, що зазвичай той працює інакше: "Висмикує один реальний факт та ігнорує інші, невигідні факти. На цьому будує будь-яку фантастичну теорію про війну, соросят чи оточення Зеленського". 

      Головна мета цих безкінечних маніпуляцій – змусити сумніватися у всьому та втопити глядача у потоці суб'єктивних узагальнень та конспірології. У цей потік божевілля дуже легко вкидувати вигідні Росії меседжі. Ти навіть не помітиш, як почнеш смоктати цукерку, яку тобі дав педофіл,
      – іронічно підсумував Майкл Щур. 

      Усі приклади того, як маніпулює інформацією Шарій, дивіться у спецвипуску програми #@)₴?$0:

      Хто такий Анатолій Шарій? Це доволі популярний в ютубі блогер родом з Києва, який часто негативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових.

      Майже всі його міркування дуже схожі на меседжі російської пропаганди.

      Шарій різко критикує українську владу, часто вигадуючи та перекручуючи інформацію. Проти Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він і втік з країни ще у 2012 році.

      Читайте також: Прихильники Шарія спробували встановити дошку Жукову в Одесі, але все пішло не так

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Анатолій Шарій Новини України
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