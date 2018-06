Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

Сьогодні, 28 червня у Ілона Маска день народження. Це видатний інженер, винахідник та підприємець, співзасновник компанії PayPal, засновник компаній SpaceX, Tesla, SolarCity та The Boring Company. Здається, успіх переслідує Маска, проте не все у його житті було так добре.

Дитинство та юність Ілона Маска

Народився Ілон Маск 1971 року в південно-африканському місті Преторія. Його батько – Еррол Маск – був видатним інженером, а мати – Мей Маск – вже з 15 років почала кар’єру моделі. Окрім Ілона в сім’ї було ще двоє дітей: Тоска та Кімбал.

Дитинство Ілона не можна назвати щасливим. У школі його вважали "ботаном", адже він був замкнутим в собі та багато уваги приділяв читанню та вивченню окремих предметів, тож у школі з нього знущались. Одного разу йому навіть зламали носа.

Варто зазначити, що в школі Маск був далеко не відмінником. В його класі були діти, які вчилися значно краще, проте він ще з самого дитинства навчився виділяти важливі для себе предмети і не забивати голову "непотрібною" інформацією.



Ілон Маск із своїм братом Кімбалом та сестрою Тоскою

Після школи Ілон вступив до місцевого університету, але не закінчив його, адже вирішив переїхати до Канади. Так як предки Маска були канадцями, йому вдалося з легкістю отримати візу та полетіти до омріяної країни, а гроші на переліт він заробив на акціях фармацевтичної компанії. Але ще одна мрія залишалася нездійсненною – Маск хотів жити та працювати у США.



Ілон Маск у студентські роки

Перші кроки до успіху Ілона Маска

У віці 10 років Маск отримав на день народження свій перший комп’ютер Commodore VIC-20, на якому він і освоїв основи програмування. У 12 років вже заробив перший гонорар за створення гри Blastar, в якій гравець стріляв по інопланетянах із лазерної зброї.

Першою компанією, яку заснував Ілон Маск в 1996 році, стала Zip2. Варто зазначити, що співзасновником став його брат Кімбал. Zip2 займалася програмним забезпеченням для новинних компаній. Вже в 1999 році компанію Ілона та Кімбала Масків викупила Compaq за 308 мільйонів доларів, Ілон тоді отримав 7% від загальної суми (близько 22 мільйонів доларів).



Ілон Маск та його брат Кімбал

В 1999 році Маск став одним із засновників X.com. В 2000 році компанії X.com та Confinity, один із підрозділів якої мав назву PayPal, об’єдналися. Обидві компанії займалися забезпеченням персональних електронних грошових переказів за допомогою електронної пошти, і метою угоди було злиття обох платіжних систем, однак насправді цього не відбулося. Маск активно виступав за переваги X.com над PayPal, а це призводило до внутрішніх конфліктів в компанії. Як результат: рада директорів прийняла рішення про звільнення Маска із корпорації. У жовтні 2002 року PayPal викупила компанія eBay за 1,5 мільярда доларів. На момент продажу Маску належали 11,7% акцій компанії, що дозволило йому виручити 180 мільйонів доларів.



Ілон Маск

Найуспішніші проекти Ілона Маска: SpaceX, Tesla, SolarCity

SpaceX

У травні 2002 року Маск заснував свою третю компанію – SpaceX. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

У грудні 2008 року аерокосмічне агентство NASA підписало з компанією контракт на суму 1,6 мільярда доларів на 12 запусків носія Falcon 9 і космічного корабля Dragon до МКС, в якості заміни кораблів Space Shuttle після припинення програми їх запуску в 2011 році.



Завод SpaceX

За твердженням самого Ілона, великий вплив на нього зробив цикл науково-фантастичних романів "Підстава" і погляди Айзека Азімова на освоєння космічного простору як розвиток і збереження людського буття.

Астероїд або супервулкан може знищити нас, а до того ж ми схильні до ризиків, які ніколи і не снилися динозаврам: штучно створений вірус, випадкова поява мікроскопічної чорної діри в результаті фізичного експерименту, катастрофічне глобальне потепління, або яка-небудь ще невідома на сьогоднішній день технологія може припинити наше існування. Рано чи пізно наше життя повинне вийти за межі цієї синьо-зеленої кульки – або ми вимремо,

– зауважив Ілон Маск.

В одному із інтерв’ю Ілон зізнався, що заснування SpaceX та Tesla було для нього величезним ризиком. Адже на той час він вклав всі свої гроші в ці компанії і вони або принесли б йому шалений успіх, або б лишили без цента в кишені. Тоді він навіть не мав грошей, аби орендувати собі житло, тому ночував у друзів на підлозі, або ж на заводі, повністю занурившись у роботу.



Ілон Маск

У січні 2016 на інвестиційному форумі в Гонконзі Маск повідомив про те, що його компанія сподівається здійснити політ на Марс в 2020-2025 роках. А вже у вересні 2017 року Ілон Маск виклав в своєму Instagram відео, яке розповідає про нову ідею використання ракет SpaceX. Полягає вона в тому, щоб використовувати ракети і космічні кораблі для польотів в будь-яку точку Землі замість літаків.

Tesla

Паралельно із SpaceX Маск запустив ще один свій проект під назвою Tesla Motors. Ілон завжди пропагував ідеї чистого довкілля та зберігання електроенергії, і створення електромобілів було одним із ключових кроків на шляху до поліпшення екології та підвищення безпеки на дорогах.

Проте у 2018 році компанія почала переживати кризові часи. До моделей електрокарів було багато уваги, інколи аж занадто багато. Суспільство почало критикувати автомобілі, які все частіше створювали аварійні ситуації на дорогах, проте ніхто не брав до уваги неуважність операторів, які на той час сиділи за кермом цих авто. З огляду на постійну критику, акції компанії почали стрімко падати, а інвестори Tesla задумалися про звільнення Маска з посади голови ради директорів компанії.



Ілон Маск презентує модель електрокара Tesla Model X

SolarCity

Компанія SolarCity була заснована в липні 2006 року братами Пітером і Ліндоном Райвами. Ідея розпочати бізнес в області сонячної енергетики прийшла їх кузену Ілону Маску, який став на чолі компанії і надав допомогу з запуском проекту.

SolarCity утримує лідерство в сфері послуг з установки сонячних панелей в Каліфорнії з 2007 року – першого повного року роботи компанії (згідно з даними California Solar Initiative), а також стала номером один серед компаній, які займаються установкою сонячних панелей приватним користувачам в США в 2013 році (згідно з даними GTM Research).



Ілон Маск з командою SolarCity

В 2016 році компанія Tesla Motors оголосила про те, що акціонери схвалили операцію про покупку Solar City однією транзакцією за 2,6 мільярда доларів. Злиття компаній створило єдину в світі вертикально інтегровану компанію, яка працює з відновлюваною енергією.

The Boring Company (також To Be Continued, Tunnels R Us і American Tubes and Tunnels)

В кінці 2016 року Ілон Маск створив компанію, яка займається будівництвом тунелів. Вперше таку ідею Маск висловив у Twitter, він пожалівся на пробки в Лос-Анджелесі та на обмеження теперішньої 2D транспортної мережі, як на натхнення для проекту.

Станом на лютий 2017 компанія почала копати "тестову траншею" шириною 30 футів, довжиною 50 і 15 футів глибиною на території, де знаходяться офіси SpaceX в Лос-Анжелесі, оскільки для цього не потрібні ніякі дозволи. За словами Маска, мета компанії – підвищити швидкість викопування мережі тунелів настільки, щоб це стало фінансово вигідно.

А вже цього року Маск у своєму Instagram опублікував відео майже готового тунелю під Лос-Анджелесом.

Особисте життя та драма Ілона Маска

Ілон був двічі одружений та має 5 синів. Проте і в особистому житті відомого підприємця не обійшлося без драми.

Із своєю першою дружиною – Жюстін – Ілон познайомився в університеті в Канаді. Як розповідала сама Жюстін, вона не звертала уваги на хлопця, проте він був дуже наполегливим і в кінцевому результаті вона здалася. Жюстін та Ілон одружилися в 2000 році.



Ілон Маск із своєю першою дружиною Жюстін

Проблеми в сім'ї почалися з самого початку, оскільки Жюстін дотримувалася ідеї рівних партнерських відносин в шлюбі, але з Ілоном це виявилося неможливо.

У 2002 році у Жюстін та Ілона народився довгоочікуваний первісток – хлопчик на ім'я Невада Олександр. Коли синові Ілона і Жюстін було всього 10 тижнів, він помер від СРДС (синдром раптової дитячої смерті).



Ілон Маск із своїми синами: Каєм, Ксав'єром, Саксоном, Гріффіном та Даміаном

Обоє батьків сильно переживали смерть сина, Ілон замкнувся в собі і відмовлявся обговорювати подію. Лише через 2 місяці з дня загибелі сина Жюстін вирушила в клініку ЕКЗ в надії якомога швидше завагітніти, що їй і вдалося. Протягом найближчих п'яти років вона народила двійню, а потім трійню.

У вересні 2008 року Ілон і Жюстін оголосили про розрив відносин, оскільки Маск став зустрічатися з британською актрисою Талула Райлі, з якою одружився в 2010 році. Але вже через два роки Маск і Райлі розлучилися, проте одружилися знову в 2013 році. У березні 2016 року вони подали заяву на розлучення, яке відбувся в жовтні того ж року.

У 2017 році зустрічався з актрисою Ембер Хьорд. Окрім того, що Маск постійно з’являвся з нею на світських заходах, їх часто помічали в компанії дітей Ілона на повсякденних прогулянках.



Ембер Хьорд та Ілон Маск на відпочинку

У 2018 році на Met Gala Маск з'явився на публіці з канадською співачкою Граймс, що стало причиною чуток про роман Маска зі співачкою. Проте Ілон не підтвердив чуток, він лише зазначив, що має теплі дружні стосунки із Граймс.



Ілон Маск та Граймс

Тож, яким би успішним та щасливим не здавався Маск на перший погляд, його життя повне драм. Саме вони, напевно, зробили з нього людину цілеспрямовану та працьовиту, яка готова покласти на кін все, заради успіху власної ідеї.