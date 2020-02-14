Хто такий Патрушев та чи обговорюють у РФ інформацію про його зустріч з Зеленським
Журналісти програми "Схеми" заявили, що під час свого візиту до Оману Володимир Зеленський зустрівся з головою Радбезу Росії Миколою Патрушевим. Що відомо про російського чиновника та як у Росії реагують на інформацію про його зустріч з Зеленським.
Патрушев є наближеним до Володимира Путіна. Їхні зв'язки підтверджує те, що коли очільник Кремля пішов з посади глави ФСБ, то Путін передав цю посаду саме Патрушеву. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.
Важливо! Скандал навколо Зеленського та Патрушева в Омані: позиція авторів матеріалу проєкту "Схеми"
На думку Доброхотова, в ієрархії силовиків Росії Патрушев є найвагомішою фігурою. І після вторгнення РФ в Україну люди Патрушева та Суркова контролювали ситуацію на місцях, зокрема, були в адміністраціях Донецької та Луганської областей.
Окрім політичного контролю над окупованими територіями, була і силова лінія, яку курував Патрушев. Загалом він займається великою кількістю різноманітних операцій. За інформацією нашого джерела, отруєння Скрипаля було організовано Патрушевим. Можливо, це був наказ, який погодили з Путіним,
– наголосив Доброхотов.
"Ця людина, як голова Радбезу, може контролювати одразу багато силових відомств та інших спецслужб. Також він може відповідати за політичні вироки", – додав шеф-редактор The Insider.
Він повідомив, що у Кремлі інформацію про зустріч Зеленського та Патрушева майже не обговорюють. Також Роман підкреслив, що державні канали навряд чи її висвітлюватимуть.
Що відомо про розслідування програми "Схеми": головне
- Журналісти програми "Схеми" натякають на те, що 8 січня в Омані Володимир Зеленський зустрічався з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим. Мовляв, літак, який прилетів до Оману з Москви, привіз туди впливового російського посадовця. І нібито цим самим літаком Зеленський прилетів з Оману в Україну через збитий в Ірані український "Боїнг".
- Водночас, журналісти демонструють, як напередодні в Росії перебувають мер Харкова Геннадій Кернес разом із братом ексдепутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Помічником останнього на громадських засадах протягом трьох скликань був новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Усі фігуранти розслідування заперечують, що зустрічались з Патрушевим в Омані.
- Керівник ОП Андрій Єрмак першим прокоментував розслідування: за його словами, в матеріалі немає фактів. Згодом Офіс Президента офіційно повідомив, що позиватиметься до суду.