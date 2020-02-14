Хто такий Патрушев та чи обговорюють у РФ інформацію про його зустріч з Зеленським

Журналісти програми "Схеми" заявили, що під час свого візиту до Оману Володимир Зеленський зустрівся з головою Радбезу Росії Миколою Патрушевим. Що відомо про російського чиновника та як у Росії реагують на інформацію про його зустріч з Зеленським.

Патрушев є наближеним до Володимира Путіна. Їхні зв'язки підтверджує те, що коли очільник Кремля пішов з посади глави ФСБ, то Путін передав цю посаду саме Патрушеву. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

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На думку Доброхотова, в ієрархії силовиків Росії Патрушев є найвагомішою фігурою. І після вторгнення РФ в Україну люди Патрушева та Суркова контролювали ситуацію на місцях, зокрема, були в адміністраціях Донецької та Луганської областей.

Окрім політичного контролю над окупованими територіями, була і силова лінія, яку курував Патрушев. Загалом він займається великою кількістю різноманітних операцій. За інформацією нашого джерела, отруєння Скрипаля було організовано Патрушевим. Можливо, це був наказ, який погодили з Путіним,

– наголосив Доброхотов.

"Ця людина, як голова Радбезу, може контролювати одразу багато силових відомств та інших спецслужб. Також він може відповідати за політичні вироки", – додав шеф-редактор The Insider.

Він повідомив, що у Кремлі інформацію про зустріч Зеленського та Патрушева майже не обговорюють. Також Роман підкреслив, що державні канали навряд чи її висвітлюватимуть.

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