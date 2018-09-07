Хто такий Пушилін та що він робитиме на місці Захарченка

За тиждень після того, як у Донецьку було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка, так звана "народна рада ДНР" призначила собі нового "керівника" – Дениса Пушиліна.

У тому, хто такий Пушилін та що означатиме його призначення для України розібрались журналісти сайту 24 каналу.

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Хто такий Денис Пушилін?

Починаючи із 7 вересня – виконуючий обов'язки "глави ДНР", призначений рішенням так званої "народної ради ДНР". Чи довго він протримається на цій посаді – сказати важко.

Чим відомий Пушилін?

Народився у Макіївці Донецької області. У 1999–2000 роках проходив службу в рядах Національної гвардії України. Навчався у Донбаській національній академії будівництва і архітектури на факультеті економіки, маркетингу і менеджменту, однак навчання не закінчив. З 2011 Пушилін доволі активно працював у скандально відомій фінансовій піраміді "МММ", навіть засвітився у політичний партії засновника цієї шахрайської оборудки Сергія Мавроді. У 2012 від цієї партії Пушилін намагався балотуватись до Верховної Ради по 94-му округу під Києвом, однак не спромігся набрати навіть 1% голосів.

Від початку Євромайдану брав участь у сепаратистських акціях на Донеччині та закликав до "проголошення незалежності Донеччини" та приєднання до Росії. Зрештою, сам себе проголосив заступником самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарєва, що був раніше заарештований співробітниками СБУ, та очолив донецький мітинг, на якому було висунуто вимоги про проведення референдуму на зразок кримського. Мітинг завершився захопленням Донецької ОДА. Особливою повагою серед інших бойовиків, попри вигадану собі гучну посаду, не користувався. Свого часу самопроголошений "глава" "ЛНР" Валерій Болотов називав Пушиліна "боягузом" та "сопливим індиком" та обіцяв його ліквідувати як зрадника, щойно той з’явиться на підконтрольній йому території.

У 2014 році змінював одну посаду за іншою із відповідною зміною "функціональних обов’язків". У ролі так званого "співголови Народного фронту Новоросії" був відповідальним за російську "гуманітарку" на Донбасі. У ролі "постійного уповноваженого представника ДНР на переговорах Контактної групи в Мінську" переважно погрожував українській стороні "відновленням повномасштабних бойових дій по всій лінії зіткнення". З 2017 року відповідав також за інтеграцію Донбасу з Російською Федерацією. За даними ЗМІ, Пушилін є креатурою ГРУ і Суркова, на консультації з яким їздив, фактично, не ховаючись.

Чому його призначили на посаду Захарченка?

Тому що так вирішили у Москві. Крім того, у Кремлі вирішили, що "вибори" необхідно провести одночасно на окупованій Донеччині і Луганщині.

Наразі озвучуються три основні версії розвитку подій. Перша – так проходять ігри із розподілу сфер впливу між російськими силовиками на окупованому Донбасі. Друга – так намагаються змусити Україну виконати політичну складову Мінських угод. Третя – так Донбас готують до повернення у склад України, а для цього потрібно змінити керівний склад російських маріонеток у лавах бойовиків. Саме тому Захарченка, який був представником умовної "партії війни", замінили Пушиліним, який є представником умовної "партії миру", ніколи не позиціонував себе як воїна, а намагався видавати себе за політика.

Чому бойовики призначили вибори на окупованих територіях?

Аби визначити нового ватажка проросійських бойовиків. Журналіст Денис Казанський у коментарі сайту 24 каналу зазначив, що ці псевдо "вибори" просто стануть "офіційним" закріпленням Пушиліна на цій посаді.

Журналіст Олексій Мацука також зазначив, що однією з версій є спроба оновити формат роботи на окупованих територіях. "У Донецьк в результаті "виборів" повертається один з "втікачів", який відсиджується в Москві, селиться в Донецьку і починає "вєщать" про "громадянський конфлікт" і його врегулювання. "Вибори" для нього лише привід заявити про приїзд", – сказав він.

Чим це завершиться для України?

Скоріше за все – нічим. Це суто формальне призначення, яке потрібно, аби показати, що на окупованих територіях нібито є одна конкретна особа, яка ніби представляє так звані "органи влади" самопроголошеної "ДНР".

Насправді, для Пушиліна це матиме значно більше наслідків. Уже багато хто говорить, що він став саме тою персоною, яка отримала не лише посаду ліквідованого бойовика Захарченка, а і став правонаступником "чорної мітки". Бо саме Пушилін може розказати багато цікавого про події 2013-2014 років та нібито "спонтанне" розгортання плану "російської весни" на Донбасі. Тому Кремль може заради певних домовленостей розміняти Пушиліна у будь-який момент.