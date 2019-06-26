Хто ці люди, щоб навчати нас демократії, – Клімкін різко висловився про спостерігачів від ПАРЄ

В України немає довіри до Парламентської асамблеї Ради Європи після того, як вона дозволила Росії повернутися. Тож Верховна Рада мала б відкликати запрошення членів ПАРЄ бути спостерігачами на виборах в Україні.

"Маємо на це повне право", – таку позицію висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Міністр зазначив, що на початку 2019 року писав до ОБСЄ листа, в якому "чітко сказав, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів по лінії ОБСЄ". До цієї позиції поставилися з розумінням.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами", – сказав керівник українського МЗС..

Зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? Довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає,

– підсумував Павло Клімкін.

Що відбувається між Росією та ПАРЄ? У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, та увесь час ці спроби вчасно блокували.



Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.







Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.