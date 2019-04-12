Хто твій кандидат у президенти: тест

Кожен українець має своє бачення, як далі краще розвиватися нашій державі, в якому напрямку та як саме це робити. Але не всі ще визначилися, за кого ж проголосувати у другому турі. Ми зробили тест, який у цьому допоможе.

Ми проаналізували програми кандидатів і на їх основі виписали запитання для тесту, який спробує структурувати ваші знання про кожного кандидата та його обіцянки і політичне бачення.

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На абсолютну об'єктивність не претендуємо, але якщо хоч щось після тестування стане вам зрозумілішим – ми старались недарма.

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