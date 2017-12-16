Хто у спорті найбагатший: Forbes оприлюднив перелік найбільш високооплачуваних атлетів
Авторитетне видання Forbes опублікувало список найбільш високооплачуваних спортсменів світу.
Рейтинг очолив легенда американського баскетболу Майкл Джордан, інформує прес-служба NBA.
Forbes оцінював сукупні доходи спортсменів з урахуванням інфляції станом на 1 червня 2017 року.
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Таким чином Майкл Джордан, який закінчив професійну кар’єру ще у 2003 році, заробив приблизно 1,85 мільярда доларів.
У трійку спортсменів-багатіїв також увійшли гольфіст Тайгер Вудс зі статками 1,7 мільярда доларів та ще один ветеран гольфу Арнольд Палмер (1,4 мільярда доларів).
У топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів усіх часів також увійшли:
гольфіст Джек Ніклаус (1,2 мільярда доларів);
гонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер (1 мільярда доларів);
гольфіст Філ Мікельсон (815 мільйонів доларів);
баскетболіст Кобі Брайант (800 мільйонів);
футболіст Девід Бекхем (800 мільйонів);
боксер Флойд Мейвезер-молодший (785 мільйонів);
баскетболіст Шакіл О'Ніл (735 мільйонів).
До слова, напередодні українського боксера Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу за версією телеканалу ESPN.