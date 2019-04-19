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      300 тисяч доларів на рекламу: хто в команді Зеленського керує фінансами

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      Володимир Зеленський та брати Шефіри
      Володимир Зеленський та брати Шефіри / Фото із відкритих джерел

      Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський нарешті представив українцям свою команду. Проте до журналістів-розслідувачів Bihus.info потрапило внутрішнє листування "Зе-команди": у ньому йдеться не лише про тих членів, яких показав країні політик.

      Що відомо про таємні переписки команди Зеленського

      З листування журналісти дізналися про сумніви Зеленського щодо президентства, а також визначили ключових осіб відкритого штабу політика. 

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      Щоправда, вони дещо відрізняються від тих, кого шоумен представив 18 квітня в ефірі ток-шоу "Право на владу".

      У переписках "Зе-команди" Олександр Корнієнко пояснив, що ж відбувається в штабі кандидата. З його повідомлення стає зрозуміло, що у команді Зеленського діє чотири сфери впливу: "Квартал", "Дядя", "Регіони" та "Нижні".


      Листування штабу Зеленського

      Про групу "Квартал" на чолі з "Шафірами"

      "Шафірами" у листуванні називають братів Бориса та Сергія Шефірів. Це – бізнес-партнери Володимира Зеленського по кіноіндустрії. Вони, як і новоспечений політик, сценаристи й продюсери, а також художні керівники та автори "Студії Квартал-95".

      Якраз участь Шефірів в штабі кандидата у президенти абсолютно несекретна. Головну роль грає Сергій або, як його називають, Сергій Нахманович. Саме він розв'язує фінансові питання.

      Сергій Шефір
      Cергій Шефір


      Листування штабу Зеленського


      Листування штабу Зеленського


      Листування штабу Зеленського


      Листування штабу Зеленського

      "Заплатимо ЗП в офісі" – трактувань це не потребує. Це означає: принесемо в офіс гроші й роздамо. Це – порушення закону. Але хай кине в Зеленського камінь той штаб, який цього не робив. Втім, штаб Володимира нічим не кращий за інших. 

      Згаданий у переписках Михайло Федоров координує "Зе Діджитал". Результати його роботи – в коментарях під сюжетами про команду Володимира Зеленського. У листуванні з одним з "Шафірів" Федоров зазначив, що збільшив бюджет на інтернет-ботів, які захищатимуть від атак.

      Михайло Федоров та Зеленський
      Володимир Зеленський та Михайло Федоров


      Листування штабу Зеленського

      Далі на фінансові питання Шефір відповів коротким "візьми в Оксани".

      Виборчий фонд кандидата в президенти відкритий і контрольований, виплати йдуть через офіційний рахунок: брати для цього нічого не потрібно. Тож приїхати і взяти вийде хіба що готівку, про походження якої можна лише здогадуватися.

      Серед обговорень фінансових питань Федоров надіслав Шефіру свій номер телефону. Журналісти-розслідувачі Bihus.info зателефонували йому. Проте на їх питання про вищезгадану готівку, Михайло відповів, що нічого про це не знає.


      Журналісти Bihus.info поспілкувалися з Федоровим

      Загалом бюджет на інтернет-рекламу в другому турі склав майже 300 тисяч доларів. Судячи з контексту – готівки.

      Дивіться повний випуск розслідування BIHUS.info про листування штабу Зеленського:

       

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      Теги: Новини політики Гроші Новини України Розслідування Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Квартал 95 Журналісти
      Джерело: 24 канал
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