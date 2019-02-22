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      Хто в Україні блокує розвиток IT-технологій: відповідь Сироїд

      Актуальне інтерв'ю 93 Читать новость на русском

      Про важливість масштабної цифровізації усіх галузей економіки в Україні – у прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту України Оксана Сироїд.

      Про важливість цифровізації 

      – Багато, хто може подумати, що ми шукаємо проблеми, адже зараз актуальними є питання тарифів, пенсій та малих зарплат. Однак від того наскільки суспільство інноваційне залежить багато речей. Насамперед там, де є багато інновацій, там є багатство. Якщо подивитись на провідні країни світу, де розвиваються технології, то ті суспільства є багатими. Вони приваблюють інтелект з різних країн.

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      – Український інтелект в більшості їде з України для того, аби себе реалізувати в новітніх технологіях. Звичайно, що цифровізація – це захист. Так, вона й робить нас частково вразливими через кіберзагрози. Однак цифровізація точно захищає людину від корупції. Чим більше ми маємо цифрових послуг, тим менше ми спілкуємось з чиновниками, а тому можемо розраховувати на справедливе ставлення та надання адміністративних послуг.

      Інновації для освіти

      – Коли я навчалася в Канаді у 2002 році, то в мене був персональний кабінет з електронною адресою. Я мала до неї відсторонений доступ з будь-якого місця.

      Через майже 17 років в Україні в мене є електронна адреса у Верховній Раді, однак, я до неї не маю відстороненого доступу. Це практично означає, що я не маю доступу до своєї службової електронної адреси. Це я навела приклад рівня цифровізації в Україні.

      – Якщо говорити про школи, то нині друкується багато підручників, які поки вийдуть з друкарні, то можуть бути застарілими. Світ швидкий, інформацію можна отримати з інтернету, то для чого тоді переносити її в підручники? Сьогодні діти не хочуть звертатись до підручників, вони хочуть отримувати інформацію в інтерактивний спосіб. Ми можемо скільки завгодно казати, що дітей треба змушувати, але ми їх не повернемо в минуле.

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      Хто блокує розвиток IT-технологій?

      – На жаль, через те, що країна захоплена олігархами, які зацікавлені використовувати Україну як сировинний придаток, вони не зацікавлені в тому, щоб країна розвивалась як інноваційна держава.

      Цих 8-10 людей, яких ми називаємо олігархами, контролюють більшість в парламенті, уряд та визначають політику. Їхня політика спрямована, насамперед, на виснаження ресурсів, на експорті, а не на створення доданої вартості.

      – Олігархам не потрібний ефективний та якісний розвиток країни, бо він є загрозою. Якщо буде розвиватись інноваційна та цифрова економіка, то, на жаль, відійде на другий план все, що пов’язано з сировинною економікою. Тоді вони перестануть бути такими суперолігархами, якими вони є сьогодні.

      Більше – дивіться в інтерв'ю.

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      Теги: Новини України Оксана Сироїд Верховна Рада Бізнес Освіта IT-бізнес Наука
      Джерело: 24 канал
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