Хто вбив Олександра Захарченка?

У Донецьку вбили ватажка терористичної організаці "ДНР" Олександра Захарченка. Він загинув внаслідок вибуху в ресторані "Сепаратист" у центрі Донецька.

Терористи переконують, начебто вже затримали "українських диверсантів" у цій справі. Беріть участь в опитуванні – хто на вашу думку, причетний до вбивства проросійського терориста Олександра Захарченка?