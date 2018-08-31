Хто вбив Олександра Захарченка?
У Донецьку вбили ватажка терористичної організаці "ДНР" Олександра Захарченка. Він загинув внаслідок вибуху в ресторані "Сепаратист" у центрі Донецька.
Терористи переконують, начебто вже затримали "українських диверсантів" у цій справі.
Беріть участь в опитуванні – хто на вашу думку, причетний до вбивства проросійського терориста Олександра Захарченка?
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Коли Кремль прийме рішення про звільнення Сенцова25 серпня , 15:15
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
"Янг Бойз" здобув впевнену перемогу перед матчем з "Шахтарем" у Львові23 липня 2016 , 23:20
Митниця намагається ускладнити ввіз "євроблях" в Україну17 травня , 13:05