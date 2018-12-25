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      Хто входить у топ-20 українських експортерів: результати дослідження

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      Хто входить у топ-20 українських експортерів: результати дослідження
      Хто входить у топ-20 українських експортерів: результати дослідження / hyser.com.ua

      Згідно з підрахунками 20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту.

      Про це свідчать результати дослідження Youcontrol.

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      Ключові українські експортери – це підприємства важкої промисловості і аграрного сектора. Відомо, що ці компанії в 2017 році експортували продукції на близько 15 мільярдів доларів.

      У 6 з 20 компаній основний вид діяльності – "виробництво чавуну, сталі та феросплавів", у чотирьох – "оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин", ще у трьох – "видобуток залізних руд".

      Ключові товари, які продають за кордон найбільші експортери, – плоский прокат з вуглецевої сталі, напівфабрикати та інші вироби зі сталі, масло і зерно (кукурудза, пшениця, ячмінь, насіння ріпаку), а також м'ясо птиці.

      топ-20 компаній експорт

      У топ-20 експортерів входять: АрселорМіттал Кривий Ріг, Азовсталь, Кернел-Трейд, Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Запоріжсталь, АДМ Трейдинг, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, Нібулон, Сантрейд, Каргілл, Мотор Січ, Південний гірничо-збагачувальний комбінат, Нікопольський завод феросплавів, Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, Миронівський хлібопродукт, Дніпровський меткомбінат, Державна продовольчо-зернова корпорація, Гленкор Агрікалчер, Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Миколаївський глиноземний завод.

      Більшість найбільших експортерів входять до складу фінансово-промислових груп, а також в 2017 році і в 2018 році компанії проводили від 10 до 2 тисяч операцій з низькоподатковими юрисдикціями або "офшорами".Крім того, у дослідженні повідомляється, що  у деяких підприємствах навіть засновниками та акціонерами є особи або компанії з "офшорів".

      експорт україна топ-20 компаній

      Цікаво, що три з 20 компаній знаходяться під санкціями Росії. Бенефіціар однієї з компаній – російський мільярдер Олег Дерипаска (володіє Миколаївським глиноземним заводом) – навпаки, знаходиться під санкціями української Ради Національної Безпеки та Оборони, а також Мінфіну Сполучених Штатів.

      Серед країн, куди продають свою продукцію ТОП-20 експортерів, – Швейцарія, Росія, Німеччина, Люксембург, Китай, Віргінські острови, Литва, Гонконг, Ліван, Білорусь, Сінгапур, Великобританія, Киргизстан та Естонія.

      Теги: Новини України Гроші Експорт Компанії і ринки
      Джерело: 24 Канал
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