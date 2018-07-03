Хто відвідав модний показ Chanel haute couture: фотоогляд

Третій день Тижня високої моди в Парижі відкрив показ Chanel haute couture. Креативний директор Карл Лагерфельд відтворив легку атмосферу набережної Сени.

У Гран-Пале, де традиційно проходив показ, було чимало зіркових .гостей. Зокрема, на Chanel haute couture прийшли Ванесса Параді з дочкою Лілі-Роуз Депп, Пенелопа Крус, Лілі Аллен і багато інших, яких запрошували на прогулянку вздовж набережної Сени і знаменитих кіосків художників і букіністів.

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Допис, поширений Camila Lima (@camilalimaq) 3 Лип 2018 р. о 3:53 PDT



Пенелопа Крус



Фаррелл Вільямс з дружиною Хелен Ласічан



Фаррел Уільямс



Ванесса Параді і Лілі-Роуз Депп