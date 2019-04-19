Хто відвідує офіс Коломойського перед виборами і до чого тут Зеленський: шокуюче розслідування

Український олігарх Ігор Коломойський, який побив горщики з нинішнім президентом Петром Порошенком, незабаром має всі шанси покращити своє становище в Україні. Адже Володимир Зеленський, який, за словами самого олігарха, є його бізнес-партнером по "1+1", – фаворит президентських перегонів.

Сам Ігор Коломойський, який перебрався з Женеви і нині мешкає у передмісті Тель-Авіва, обіцяє в разі перемоги Зеленського не затримуватися в Ізраїлі й негайно повернутися в Україну. Та напередодні другого туру виборів "Схеми" вирушили в невеличке курортне містечко Герцлія – щоб подивитися, як і де живе, можливо, головний бенефіціар нинішніх виборів і хто вже вишикувався в чергу до його ізраїльського офісу.

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13 лютого 2019 року свій 56-й день народження в Ізраїлі святкував український олігарх Ігор Коломойський.

А вже наступного дня, 14 лютого, приватний літак, яким користується оточення іншого олігарха Дмитра Фірташа, приземлився у столичному Борисполі. На ньому із Тель-Авіва до Києва прилетів народний депутат Сергій Льовочкін.



Сергій Льовочкін прилетів літаком із Тель-Авіва до Києва наступного дня після дня народження Ігоря Коломойського

Раніше він очолював адміністрацію Януковича – у часи, коли фінансовим стовпом тодішнього президента вважався олігарх Дмитро Фірташ.

А нині Льовочкін – соратник Юрія Бойка та Віктора Медведчука по партії "Опозиційна платформа – За життя".



Нині Льовочкін – соратник Бойка і Медведчука по партії "Опозиційна платформа – За життя"

​Ще в 2014 році стало відомо, що у Відні, де вже понад п’ять років вимушено перебуває Дмитро Фірташ через розшук його ФБР, відбулась зустріч – з участю Сергія Льовочкіна, Віталія Кличка, Петра Порошенка і власне самого Фірташа.



Після зустрічі у готелі "Рітц" Віталій Кличко передумав балотуватися і підтримав кандидатуру Порошенка

​Саме після тієї тривалої зустрічі у готелі «Рітц» Віталій Кличко передумав балотуватись у президенти й підтримав кандидатуру Петра Порошенка.

Уже під час судового процесу у Відні, коли розглядався запит на екстрадицію в США через звинувачення у корупції, олігарх Фірташ підтвердив факт тієї зустрічі і публічно заявив: "Головне, що ми отримали те, що хотіли: Порошенко – президент, Кличко став мером".



Фірташ

А отже, можна припустити, що та зустріч двох бізнесменів із двома політиками могла мати вирішальне місце в обранні Петра Порошенка президентом.

Система олігархії – дуже погана для будь-якої країни, для України зокрема. Традиційно Україна – просто їх вотчина, і вони дійсно вкладаються і намагаються вкладатися, і в різних президентів, і в різні політичні партії,

– пояснює виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.

Наразі Дмитро Фірташ поступається впливовістю іншому олігархові в екзилі, Ігореві Коломойському, у свою чергу, вважає головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.



Сергій Щербина: Наразі Фірташ поступається впливовістю іншому олігархові в екзилі – Коломойському

"Вплив Фірташа не порівняти зі впливом Коломойського. Враховуючи те, що Фірташ вже п’ять років перебуває у Відні. У нього є проблеми з його активами, в нього є проблеми з "Нафтогазом". Його вплив зараз, звісно, зберігається – є його інтерес у фракції "Опозиційного блоку". Очевидно, буде його інтерес у політичній силі, яку створили Бойко, Льовочкін разом із Медведчуком, – пояснює Щербина. – Однак вплив Коломойського, на мій погляд, зараз набагато ширший".

Тому тепер, коли кандидат, якого пов’язують з олігархом Коломойським, Володимир Зеленський лідирує у президентських рейтингах, найближчий соратник олігарха Фірташа Сергій Льовочкін летить вже не до Відня, а до Тель-Авіва – вітати Коломойського?



Тепер, коли Володимир Зеленський лідирує у президентських рейтингах, найближчий соратник олігарха Фірташа Сергій Льовочкін літав до Тель-Авіва – вітати Коломойського

​Водночас "Схемам" вдалось зафіксувати і візит Сергія Льовочкіна до Адміністрації президента – який, схоже, ретельно приховувався.

Від імені Банкової?

Майже за місяць до першого туру виборів президента, 6 березня 2019 року, знімальна група "Схем" помітила одну з автівок супроводу кортежу Сергія Льовочкіна, яка стояла біля заїзду на вулицю Банкову, де розташовується Адміністрація президента. Інша машина – біля бокового заїзду до АП.

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Утім, вона від’їхала уже через кілька хвилин після того, як авто журналістів зупинилось у цьому дворі.

Пізніше "Схеми" спостерігали, як майже о першій годині ночі відкрилися ворота до Адміністрації президента – з іншого боку. І з території офісу Порошенка виїхала автівка, якою користується екс-голова адміністрації Януковича, народний депутат Сергій Льовочкін.



З території офісу Порошенка виїхала автівка, якою користується екс-голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін

​Чи міг Сергій Льовочкін під час перемов із Коломойським виступати не лише від свого імені й імені олігарха Фірташа, а й від імені президента Петра Порошенка – враховуючи його нічні візити до чинного глави держави?

І чи може це свідчити, що українські олігархи знову намагаються домовитись про те, хто саме обійматиме посаду президента України протягом найближчих 5 років?

Рік тому в Женеві "Схеми" фіксували, як до Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова приїжджав екс-голова Адміністрації президента Порошенка і один з найближчих соратників голови держави Борис Ложкін.



Рік тому в Женеву до Коломойського і його бізнес-партнера Боголюбова приїжджав екс-голова АП Порошенка Борис Ложкін

​Тоді, за даними журналістів, Ложкін від імені Порошенка пропонував бізнесменам в екзилі вирішення питань стосовно розслідування щодо «Приватбанку» і збереження активів в обмін на підтримку президента, в тому числі – медійну.

"Схеми" вирушили в Ізраїль, щоб знайти олігарха Ігоря Коломойського, який, схоже, найближчими тижнями може отримати найбільший вплив на державну політику за часи своєї діяльності – а разом з тим і чергу охочих домовитись саме з ним.

Від Женеви до Герцлії

Місто Герцлія в Ізраїлі.



Місто Герцлія в Ізраїлі, куди Ігор Коломойський перебрався із Женеви

Саме в цьому курортному містечку поблизу Тель-Авіва від вересня минулого року постійно проживає український олігарх Ігор Коломойський.

На її мальовничій набережній Коломойський записував інтерв’ю з журналісткою Сонею Кошкіною у листопаді минулого року. А біля одного з готелів зустрічався з журналістом BBC у березні вже цього року.



Біля одного з готелів Герцлії Коломойський зустрічався із журналістом BBC у березні 2019

"Схемам" вдалося ідентифікувати ізраїльський офіс українського олігарха за допомогою фотографії. Вона була зроблена на терасі одного із бізнес-центрів у діловому районі Герцлії.



"Схеми" виявили ізраїльський офіс Коломойського за допомогою фотографії

​Візитери: генеральний директор "1+1" і бізнес-партнер Зеленського

5 квітня 2019 року знімальна група "Схем" помітила, як генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко зайшов до будівлі ідентифікованого раніше бізнес-центру.



Гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко зайшов до будівлі бізнес-центру, де розташований офіс Коломойського

Саме в ефірі "1+1" транслюються проекти студії «Квартал 95» і серіал «Слуга народу», де головного героя грає Володимир Зеленський в образі Василя Голобородька.

В офісі Ткаченко пробув понад три години. А вже через кілька хвилин після нього звідти ж вийшов чоловік у сонцезахисних окулярах і білому кашкеті.



Чоловік у сонцезахисних окулярах і білому кашкеті – відома в українській політиці часів Януковича особа

​Він – відома в українській політиці часів Януковича особа. І біля цього офісу він з’явиться ще не раз.

Згодом, як фіксували "Схеми", ще через 20 хвилин будівлю бізнес-центру покинули двоє чоловіків.

Один із них – співвласник студії "Квартал 95", бізнес-партнер кандидата в президенти Володимира Зеленського і бізнес-партнер та друг олігарха Коломойського Тімур Міндіч.



Із будівлі бізнес-центру вийшов Тімур Міндіч – бізнес-партнер Зеленського і друг олігарха Коломойського

​Торік "Схеми" помітили його на святкуванні ювілею Коломойського в Женеві. У компанії, в тому числі, і шоумена Володимира Зеленського.



Торік шоумен Володимир Зеленський прибув до Женеви на день народження Коломойського

​Примітно, що сам Зеленський десять днів тому приїхав здавати аналізи на автівці, яка зареєстрована на Тімура Міндіча.



Здавати аналізи Зеленський приїхав на авто Міндіча

​А разом із Міндічем із офісу в Герцлії вийшов і Михайло Кіперман – бізнесмен умовної групи "Приват", лідером якої вважається Ігор Коломойський. Чоловіки пішки рушили до набережної.



Разом із Міндічем із бізнес-центру вийшов Михайло Кіперман – бізнесмен умовної групи "Приват", лідером якої вважається Ігор Коломойський

​Візитери: екс-міністр у розшуку

Саме там, на набережній, журналісти знову помітили чоловіка в білому кашкеті, який раніше виходив із бізнес-центру, де розташований офіс олігарха Коломойського.



Чоловік у білому кашкеті – Едуард Ставицький, екс-міністр уряду за президентства Януковича

​Щоправда, чоловік уже був без сонцезахисних окулярів. У ньому "Схеми" впізнали Едуарда Ставицького – екс-міністра екології та природних ресурсів і екс-міністра енергетики та вугільної промисловості уряду за президентства Віктора Януковича.



Едуард Ставицький залишив Україну після Революції гідності

​Він залишив Україну після перемоги Революції гідності. А в березні 2014 року під час обшуків у приміщеннях Ставицького, за словами правоохоронців, було знайдено сорок кілограмів золота, більше ніж чотири мільйони доларів готівкою та понад десять коштовних годинників.

Згодом від українських правоохоронців також стало відомо, що Едуард Ставицький отримав ізраїльське громадянство, а разом із ним – і паспорт на ім’я Натан Розенберг. Він досі переховується від офіційного слідства в Ізраїлі.

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В Україні екс-міністра енергетики підозрюють у зловживанні службовим становищем під час відчуження «Межигір’я». Хоча сам він неодноразово підкреслював, що справу проти нього вважає сфабрикованою, а сам він у ній є "стерильним".

Через кілька днів "Схеми" повернулись до Ізраїлю, до будівлі у Герцлії.

Візитери від "Відродження"

11 квітня журналісти помітили, як до будівлі зайшов чоловік – і там його зустріли ще двоє осіб.



11 квітня до будівлі зайшов чоловік – і там його зустріли ще двоє осіб

​Цей чоловік – народний депутат України від депутатської групи "Відродження" Андрій Шипко.



Цей чоловік – депутат із групи "Відродження" Андрія Шипко

​Пізніше на тому ж балконі, де Коломойський позував для фото ізраїльській газеті, знімальна група знову помітила його друга і співвласника студії "Квартал 95" – Тімура Міндіча.



Тімур Міндіч на балконі в будівлі, де розміщений офіс Коломойського

Серед відвідувачів "Схеми" також впізнали народного депутата України і одного з керівників депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка.



Серед відвідувачів журналісти впізнали одного з керівників депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка.

Слідом за Хомутинніком будівлю залишив і його колега по депутатській групі Андрій Шипко. У цей день у Верховній Раді було пленарне засідання.

Того ж вечора, близько десятої, із паркінгу офісної будівлі виїхав автомобіль "Шкода". За кермом – співвласник студії "Квартал-952 Тімур Міндіч.



За кермом "Шкоди" – Тімур Міндіч

​На пасажирському сидінні – олігарх Ігор Коломойський.



На пасажирському сидінні – олігарх Ігор Коломойський

​Авто попрямувало із бізнесового району міста Герцлія до елітного району з приватними маєтками на самісінькому узбережжі. Там, на вулиці Ґалле-Тхелет, і мешкає Ігор Коломойський – через дорогу від свого друга Тімура Міндіча.



Авто з Міндічем і Коломойським попрямувало із бізнесового району Герцлії до елітного району з приватними маєтками



Там, на вулиці Ґалле-Тхелет, і мешкає Ігор Коломойський

​Наступного дня, 12 квітня, народний депутат Шипко, якого журналісти помітили не вперше, знову прийшов до будівлі, де розташовується офіс Коломойського – і пішов звідти вже через годину.



12 квітня депутат Шипко знову прийшов до будівлі, де розташовується офіс Коломойського

​Пізніше біля офісу Коломойського з’явився Едуард Ставицький –​ та вже був не сам, а із компанією.



Едуард Ставицький прийшов до офісу не сам, а із компанією.

І поки вони перебували в будівлі, туди ж вкотре поспішав депутат Шипко. Згодом, майже через півтори години, Ставицький залишив приміщення.

Виходить, міністр-втікач два тижні поспіль по п’ятницях відвідував бізнес-центр, де розташовується офіс Ігоря Коломойського. І щоразу перебував там понад годину. А вдруге – завітав туди не один.

Не один залишив офісну будівлю і депутат Шипко – він вийшов у компанії Тімура Міндіча.



Депутат Шипко вийшов з офісу в компанії Тімура Міндіча

​Того ж вечора журналісти зафіксували, як із паркінгу офісного центру виїхав головний бізнес-партнер Коломойського та екс-співвласник націоналізованого "Приватбанку" Геннадій Боголюбов.



Із паркінгу офісного центру виїхав головний бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов

​Після Боголюбова офіс залишив і сам олігарх Коломойський із невідомим на пасажирському сидінні. Примітно, що Коломойський використав те ж авто "Шкода", на якому зазвичай їздить Міндіч.

Після Боголюбова з паркінгу виїхав і олігарх Коломойський



Коломойський використав те ж авто "Шкода", на якому зазвичай їздить Міндіч

Фукс: в’їзд до Ізраїлю – вільний

14 квітня у фойє готелю The Ritz-Carlton Herzliya журналісти зафіксували донедавна російського, а нині українського впливового бізнесмена Павла Фукса, про якого неодноразово розповідали "Схеми".



У фойє готелю The Ritz-Carlton Herzliya журналісти зафіксували Павла Фукса

Українські ЗМІ заговорили про Фукса ще з 2015 року.

Відтоді журналісти неодноразово писали про перехід під контроль бізнесмена низки українських компаній, якими раніше володіли посадовці часів Януковича.

Зокрема, про бізнес із видобутку газу з українських надр.

І хоча сам Павло Фукс заперечував цю інформацію, низка профільних видань писала те, що контроль над скандально відомою компанією «Голден Деррік», яка раніше належала міністрові Ставицькому, перейшов саме до нього.

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І якщо Павлові Фуксу справді вдалося спершу отримати контроль над колишнім бізнесом Едуарда Ставицького, а згодом ще й остаточно його узаконити – то за рахунок чого це стало можливим?

Можливо, тому, що Павло Фукс знайшов спільну мову з найвпливовішими українськими високопосадовцями?

Раніше "Схеми" фіксували його візити в Міністерство внутрішніх справ і в Адміністрацію президента.

Крім того, Павло Фукс уже давно товаришує з Ігорем Коломойським, який, схоже, знайшов спільну мову з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким.

І за збігом обставин, саме компанія Ставицького, за твердженнями профільних ЗМІ, могла потрапити у сферу впливу бізнесмена Павла Фукса.

У грудні минулого року в українських ЗМІ з’явилась інформація про те, що бізнесмена Павла Фукса не впустили на територію Ізраїлю. Пізніше в інтерв’ю він і сам це підтвердив.

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Утім, судячи з того, що знімальна група зустріла бізнесмена на терасі п’ятизіркового готелю у місті Герцлія, де мешкає Ігор Коломойський, – ця проблема вже вирішена.

Увечері того ж дня, 14 квітня, журналісти знову помітили генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка, який цього разу прийшов додому до інвестора телеканалу Ігоря Коломойського.



14 квітня журналісти знову помітили гендиректора "1+1" Олександра Ткаченка, який цього разу прийшов додому до Коломойського

​Виходить, минулого тижня Ткаченко відвідував ізраїльський офіс Коломойського. А вже цього тижня знову прилетів в Ізраїль для зустрічі з власником телеканалу "1+1".

А вже наступного дня, 15 квітня, до офісної будівлі, де розміщений офіс Коломойського, приїжджав мер Харкова Геннадій Кернес і бізнесмен Павло Фукс.



15 квітня до офісної будівлі, де розміщений офіс Коломойського, приїжджав мер Харкова Геннадій Кернес і бізнесмен Павло Фукс

​"Схеми" звернулися до самого Ігоря Коломойського за коментарем стосовно мети візитів згаданих осіб до бізнес-центру, де розташовується його офіс, і до нього додому.



"Схеми" звернулися до самого Ігоря Коломойського за коментарем стосовно мети візитів згаданих осіб

​Олігарх підтвердив, що до нього приїжджали депутати із групи "Відродження". Але зустріч із мажоритарником Шипком він пояснив своїми локальними бізнесовими інтересами на окрузі.

– Ми бачили, що до вас приїжджав пан Хомутиннік, який є вашим бізнес-партнером, і пан Шипко, який також є членом депутатської групи…

– "Відродження". І мажоритарним депутатом на окрузі, де я маю великий інтерес в підприємствах, які там є. Це "Нікопольський феросплавний" і, по-моєму, "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат". Я там акціонер. І він там народний депутат. І ми просто обговорювали питання локального характеру. Місцевого нікопольського характеру. Нікопольсько-орджонікідзевського. Чи точніше зараз – Покровського. Нічого більше.

– Ну, тобто ви маєте вплив. Людина приїхала з Києва чи з Дніпра до вас в Ізраїль…

– Послухайте, ну вона ж не приїхала кудись на Камчатку чи кудись у Новосибірськ. Вони приїхали в Ізраїль, до центру світових релігій – тут є чим займатися. Можна ще якісь свої особисті питання вирішити, медичні. Хто приїхав помолитися до Єрусалима. Ну, і якщо я тут перебуваю – немає нічого страшного чи ганебного в тому, що ми з ними бачились.



Олігарх підтвердив, що до нього приїжджали депутати із групи "Відродження"

​А на зустрічі із Хомутинніком, за словами олігарха, обговорювали перспективи партії "Відродження" – до якої, зазначив Коломойський, він ніколи не приховував симпатій.

– З Хомутинніком у нас є… Ви ж сказали, бізнес-партнери. Ну, раз ми бізнес-партнери, нам було що обговорити про бізнес, окрім усього іншого. Те, що стосується політики – так, його теж цікавила подальша доля партії "Відродження" і депутатської групи "Відродження" – як це виглядатиме і що буде далі. Ну, всі обговорюють – яка система виборів буде, наприклад.

– Але ж вони приїжджають до вас обговорювати…

– Тому що ми – всередині системи. Ми є, скажімо так, людьми небайдужими. Я ж ніколи не приховував, що симпатизую партії "Відродження2 чи депутатській групі "Відродження". Правильно? І депутати, які там є, мені теж небайдужі.



А на зустрічі із Хомутинніком, за словами олігарха, обговорювали перспективи партії "Відродження"

​Днями у коментарі виданню "НВ" Хомутиннік заявив, що буде підтримувати законопроекти Володимира Зеленського у разі його перемоги.

Водночас Коломойський рішуче заперечив, що обговорював будь-які бізнес питання із екс-міністром Едуардом Ставицьким – якого "Схеми" двічі фіксували біля його офісу.

– Ми також декілька разів бачили, що Едуард Ставицький приїжджав до вас…

– Ставицький тут живе уже шостий рік. Ми з ним спілкуємось.

– Тобто він до вас приїжджав минулої п’ятниці і позаминулої?

– Ми з ним спілкуємось постійно. Кожної п’ятниці. У шаббат ми з ним спілкуємось.

– Ну він до шаббату приїжджав.

– У нас із ним немає жодного бізнесу, жодних справ, ми завжди зустрічаємося в шаббат. У нас є майданчик, де ми відзначаємо шаббат. Ми з ним спілкуємося досить регулярно, але ніякого бізнесу, ніяких справ не маємо і жодні питання, пов’язані із його проблемами, не обговорюємо. Я маю на увазі ті, що склалися за результатами його роботи в Кабміні, чи де він там працював. У Кабміні часів Януковича.

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Однак сам Ставицький заперечив, що спілкувався з Коломойським: спершу заявив, що був відсутній у згадані дні в Ізраїлі. Та після згадки журналіста про те, що його бачили, він почав пригадувати – що таке було можливо.

– Ви відвідували 5 і 12 квітня офіс Коломойського Ігоря в Ізраїлі. Хотів запитати, з яких причин? Минулої п’ятниці й позаминулої п’ятниці.

– Ні, такого не могло бути. Я був якраз не в Ізраїлі взагалі.

– У Герцлії, ви відвідували, ми вас бачили просто.

– Ви бачили мене?

–Так-так.

– Не знаю… 12-го, може, я заходив…

Почувши, що його помітили біля будівлі, де розміщений офіс Коломойського, Едуард Ставицький почав питати про деталі і всіляко ухилявся від прямої відповіді.

– А який офіс? Я з паном Коломойським взагалі зараз не спілкувався.

– 12 квітня і 5 квітня. Десь післяобідній час, близько 17:00. 5 квітня ви самі приїхали, а 12-го були в компанії трьох чоловіків.

– Я йшов в інше місце. Там же на першому поверсі, я не пам’ятаю… А там в пана Коломойського офіс?

– Так.

– А на якому поверсі і де саме?

– На останньому.

– На останньому? Перепрошую. Не можу нічим допомогти вам.



Та, як помітила знімальна група, 12 квітня Ставицький від будівлі, де розташовується офіс Коломойського, поїхав окремо – як окремо поїхав і олігарх.



12 квітня Ставицький від будівлі, де розташовується офіс Коломойського, поїхав окремо

​Павло Фукс давно товаришує з Ігорем Коломойським, який, схоже, знайшов спільну мову з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. І саме компанія Ставицького, за твердженнями профільних ЗМІ, могла потрапити у сферу впливу бізнесмена Павла Фукса. Сам Коломойський підтвердив «Схемам», що Фукс прибув до Ізраїлю, але запевнив, що з ним не бачився.



Сам Коломойський підтвердив, що Фукс прибув до Ізраїлю, але запевнив, що з ним не бачився

​– Є компанія "Голден Деррік", яка…

– Я до неї жодного стосунку не маю. Він її продав, по-моєму, Фуксу.

– Я ж і хотів запитати. Є Ставицький і є ваші відносини зі Ставицьким. Є Павло Фукс і ваші відносини… Ви сприяли?

– …і при цьому в мене немає жодного бізнес-інтересу в компанії "Голден Деррік". Тож, якби я сприяв, я б узяв комісійні у вигляді якогось інтересу в "Голден Дерріку". Але я не брав, тому не сприяв цьому.

Утім, сам Ставицький – попри слова Коломойського – чомусь наполягає, що не має жодного стосунку до цієї компанії.

– Щодо компанії "Голден Деррік". Чи продавали ви її Павлу Фуксу?

– Та я взагалі ніколи не мав стосунку до цієї компанії. Це все плітки і чутки.

Крім того, "Схеми" поцікавилися в Коломойського візитами Тімура Міндіча, але олігарх заявив, що слова про те, що вони є "бізнес-партнерами",​ – загучні: "Я не такий з ним бізнес-партнер, як, наприклад, партнер із Боголюбовим".

– Пан Зеленський заявив, що його президентську кампанію фінансував, в тому числі, "​Квартал Квартал 95".

– Але я не є власником.

– Але ви маєте певний зв’язок з паном Міндічем.

– Дивіться, це абсолютно окреме. У нас там є один невеликий бізнес – і то, я там збоку десь.

– Чи фінансували ви або афілійовані з вами люди кампанію Зеленського?

– Ні. Міндіч не є афілійованою зі мною людиною. І тому я за нього говорити не буду. Чи фінансував він безпосередньо, чи якщо це їхня компанія фінансувала – нічого страшного. Я не фінансував і Міндічу грошей на фінансування не давав. І він – наскільки мені відомо – теж особисто грошей не давав.



Коломойський про Міндіча: я не такий з ним бізнес-партнер, як, наприклад, партнер із Боголюбовим

Разом із тим, у відповідь на запитання щодо візитів Олександра Ткаченка Ігор Коломойський заявив, що той приїхав у своїх "сімейних справах".

– Чи впливаєте ви на редакційну політику "1+1"? Оскільки ми бачили, що ви маєте зустрічі з паном Ткаченком. Він також приїжджає сюди. Для чого він приїжджає? Чи впливаєте ви на редакційну політику "1+1"?

– Ось бачите, він зараз тут, а в офісі його немає і не буде. Він приїхав у своїх сімейних справах. У медичних, наскільки я знаю. Але я його бачив, спілкувався із ним. Усі перебувають у дуже нервовому й збудженому стані завдяки нашому гаранту Конституції і захиснику свободи слова Петру Олексійовичу.

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– Тобто ваші зустрічі з Олександром Ткаченком можуть свідчити про те, що ви впливаєте на редакційну політику "1+1"?

– Ні. Не можуть свідчити. Тому що спробуйте повпливайте на них. І тим паче, я впливаю? Ну немає такого. Це неможливо зробити.

А візит міського голови Харкова Геннадія Кернеса Ігор Коломойський пояснив простим бажанням разом випити каву.



Візит Кернеса Коломойський пояснив простим бажанням разом випити каву

– Також сьогодні до вас приїхав пан Кернес.

– Пан Кернес приїхав не сьогодні і не до мене. А приїхав у своїх медичних питаннях. А ми з ним давно не бачились, просто вирішили випити каву.

Однак, за інформацією наших джерел, міський голова Харкова Геннадій Кернес прилетів до Ізраїля на один день.

Запитали "Схеми" також і про екс-главу Адміністрації Януковича народного депутата Сергія Льовочкіна.

– Стосовно пана Льовочкіна. Він приїжджав…

– Це і для мене було велике здивування. Тобто, я в нього ніколи не був на дні народження, а він у мене, здається, один раз за весь час – коли мені було 55, і тут він приїхав на день народження. Ну, він прийшов із Палицею разом. Вони спілкуються.

Ігор Палиця – близький соратник Коломойського. Він – екс-голова Одеської ОДА. А нині – голова Волинської облради.

– Багато людей було. Тому коли Палиця говорить, що Льовочкін приїхав до Ізраїлю, я кажу: ну, добре. Я йому подзвонив і кажу, що в мене день народження. Так що, приходь, уже раз ти тут опинився, так і на день народження приходь. Він прийшов. Ми гарно провели час. Весело.

– Ми просто розуміємо, що пан Льовочкін – серйозний гравець на політичному полі України.

– Був.

– Ми розуміємо, що він також брав участь у тій зустрічі, коли вирішувалась доля президентства Петра Порошенка у Відні. І тут кандидат в президенти Зеленський виходить на лідируючі позиції, у вас день народження і Льовочкін ні з того, ні з цього, як ви самі сказали, прилітає до вас у Ізраїль.

– Ми з ним балакали про політику не так багато. Жодних спроб через мене вплинути на Зеленського чи якимось чином щось обговорити – майбутнє, теперішнє абощо – не було. Не було жодної спроби.

Інші візитери до ефіру коментарів не надали.

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Головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина пояснює, що олігархи бачать у виборах зручну нагоду посилити свій вплив: «Олігархи, природно, зацікавлені посилити свій вплив на державну політику в Україні. Цей вплив можна посилити лише за посередництва або президентських, або парламентських виборів».

Схожу думку висловлює і виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Він вважає, що олігархи насамперед зацікавленні у важелі впливу на економічні рішення: "Тобі треба залишитися при владі будь-яким чином. І не тому, що тобі потрібна влада як влада. А тобі потрібна влада для того, щоб мати можливість впливати в першу чергу на економічні рішення, які приймаються в Україні. Ти маєш, наскільки це можливо, контролювати ситуацію. Ти маєш залишати українську економіку закритою", – розповідає він.

П’ять років тому, як стверджують учасники процесу, ключову роль у перемозі на виборах теперішнього президента Порошенка зіграли саме кулуарні домовленості з олігархами. Сьогодні, через п’ять років, напередодні другого туру президентських виборів фаворит перегонів Володимир Зеленський має очевидний зв’язок з одним із олігархів. Олігархом, який завжди мав вплив на ухвалення державних рішень на високому рівні. Олігархом, який вже майже два роки не відвідує Україну через можливі проблеми із законом через розслідування про виведення коштів із "Приватбанку". Олігархом, який, маючи ізраїльське громадянство, більше ніж півроку тому перебрався із швейцарської Женеви до держави Ізраїль, яка не видає своїх громадян на запити правоохоронців. Олігархом, який вже за тиждень може отримати вплив на найвищу посаду в країні. І як саме Ігор Коломойський використає цей вплив – може залежати саме від візитерів його ізраїльського офісу.

– Ви плануєте радити або впливати на Зеленського?

– Ну, якщо він вирішить щось у мене запитати, то я, звісно ж, можу дати йому пораду. Але це – якщо в нього буде така потреба.

– Я розумію, що посади вас не цікавлять. Але впливати на те, кого призначать на ці посади, ви плануєте чи ні?

– Ні, у мене таких планів немає. Ми маємо ж бути чесними перед собою. Якщо ми хочемо перезавантаження – воно має початися насамперед із себе. Тобто, якщо ми будемо впливати чи тиснути, чи радити – маю на увазі, робити пропозиції, від яких неможливо відмовитися – ну, тоді ми нічого не досягли. Просто вчергове обманули сорок мільйонів людей і будемо чекати на нове падіння донизу.



Штаб Зеленського в день першого туру виборів

​У кандидата Зеленського достатньо грошей, аби для своєї президентської кампанії винайняти будь-якого юриста, але він винайняв саме юриста, який працює з Коломойським.

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І якщо навіть уявити, що Коломойський зможе не впливати на Зеленського, то чи зможе Зеленський бути президентом без впливу Коломойського?

– Ви не плануєте на сьогодні людей зі свого оточення або людей які з вами в нормальних стосунках, інтегрувати у нову систему, якщо переможе Зеленський?

– Дивіться, я вважаю, що я не буду тіньовим керівником країни і сірим кардиналом.

– Тобто, Адміністрація президента в Герцлію не переїде?

– Ні. І в Герцлію не переїде. І в Женеву не переїде. Тобто, вона буде на вулиці Банковій у Києві, якщо не перенесуть на іншу адресу. І призначення буде здійснювати – знову ж таки – президент, у рамках своїх повноважень.

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– Якщо переможе Зеленський, ви повернетесь в Україну?

– Звісно ж. Ну, я і так планував раніше повернутися, але там зараз всілякі випадки. Щоб не було передвиборчих якихось… У мене були плани повернутися в Україну між першим і другим туром, і ще до першого туру. Але через те, що така гостра політична боротьба… І щоб не вносити метушню й переполох, я вирішив тут спокійно відсидітись і не дратувати нікого в Україні.