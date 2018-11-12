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      Хто винен у загостренні відносин між Україною і Польщею: відповідь Вахтанга Кіпіані

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      Вахтанг Кіпіані прокоментував складні відносини України і Польщі
      Вахтанг Кіпіані прокоментував складні відносини України і Польщі / Фото з відкритих джерел

      Взаємини між Україною і Польщею зараз переживають один з найбільш непростих періодів в історії. Конфлікт між державами був неминучим, а вину за дестабілізацію цих відносин несе і Варшава, і Київ.

      Про це заявив журналіст і відомий історик Вахтанг Кіпіані під час чату в "Главреді".

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      Українсько-польські відносини сьогодні переживають найгіршу фазу за останню чверть століття. Чи є тут наша вина? Напевно. Чи є тут вина нинішньої польської влади? Однозначно. Польща є успішним прикладом модернізації. Коли вони набрали "жирку", з'явилися можливості і з'явилися старі комплекси з приводу "старшого брата". Але ми теж виросли за цей час. І удар був неминучий,
      – зауважив журналіст.

      Історик зазначив, що Польща шанує і поважає свою історію без озирання на сусідні держави. За його словами, Україна теж має діяти так як захоче, навіть попри те, що це комусь не подобається.

      "Ми маємо право на власну перспективу бачення будь-яких історичних подій та постатей. Я люблю Польщу, часто буваю у Варшаві і бачу біля канцелярії прем'єр-міністра пам'ятник Дмовському. Це расист, антисеміт і одночасно один з ідеологів польської ідеї. Подобається мені цей монумент? Ні. Чи мають вони право його встановити? Звичайно. Тому в Україні будуть ті пам'ятники, вулиці, і та історична політика, яку ми собі визначимо", – підсумував Кіпіані.

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що в питанні історичної політики Польщі та України необхідна добра воля обох сторін. За його словами, вирішувати історичні суперечки повинні відповідні установи, зокрема інститути національної пам'яті.

      Теги: Новини України Новини політики Історія Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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