Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів та коли жеребкування

11 та 12 грудня – останні матчі у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Після них будуть визначені усі учасники плей-офф. А вже у понеділок, 17 грудня, відбудеться жеребкування. І стане відомо, хто з ким зіграє.

За підсумками шести турів групового етапу з першого місця в 1/8 пройшли: "Боруссія" Д, "Барселона", ПСЖ, "Порту". Мадридський "Реал" хоча й зіграв 5 матчів, але також вже вийшов з групи з першого місця.

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Місце в 1/8, зайнявши другі місця, вже гарантували собі "Атлетіко", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Шальке" та "Рома", яка, як і "Реал", провела тільки 5 поєдинків.

У плей-офф вже вийшли "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Баварія" та "Аякс". Однак, з яких місць ці команди потраплять в 1/8 – стане відомо в середу ввечері.

Сьогодні за останню перепустку в 1/8 боротиметься і "Шахтар" у матчі з "Ліоном". "Гірникам" потрібна тільки перемога.

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