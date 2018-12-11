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      Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів та коли жеребкування

      159 Читать новость на русском
      Ліга чемпіонів учасники плей-офф
      Ліга чемпіонів учасники плей-офф

      11 та 12 грудня – останні матчі у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Після них будуть визначені усі учасники плей-офф. А вже у понеділок, 17 грудня, відбудеться жеребкування. І стане відомо, хто з ким зіграє.

      За підсумками шести турів групового етапу з першого місця в 1/8 пройшли: "Боруссія" Д"Барселона", ПСЖ, "Порту". Мадридський "Реал" хоча й зіграв 5 матчів, але також вже вийшов з групи з першого місця.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 11 грудня

      Місце в 1/8, зайнявши другі місця, вже гарантували собі "Атлетіко", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Шальке" та "Рома", яка, як і "Реал", провела тільки 5 поєдинків.

      У плей-офф вже вийшли "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Баварія" та "Аякс". Однак, з яких місць ці команди потраплять в 1/8 – стане відомо в середу ввечері.

      Сьогодні за останню перепустку в 1/8 боротиметься і "Шахтар" у матчі з "Ліоном". "Гірникам" потрібна тільки перемога.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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