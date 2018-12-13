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      Хто вийшов у плей-офф Ліги Європи та коли жеребкування

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      Ліга Європи учасники плей-офф
      Ліга Європи учасники плей-офф

      13 грудня були зіграні заключні матчі групового етапі Ліги Європи. Після них були визначені усі учасники плей-офф. А вже у понеділок, 17 грудня, відбудеться жеребкування. І стане відомо, хто з ким зіграє.

      Перші місця у своїх групах зайняли: "Зальцбург", "Зеніт", "Динамо" Загреб, "Арсенал", "Айнтрахт", "Динамо" Київ, "Челсі", "Севілья", "Генк", "Вільярреал", "Баєр", "Бетіс".

      Читайте також: Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів та коли жеребкування

      З другого місця у плей-офф вийшли: "Ренн", БАТЕ, "Краснодар", "Мальме", "Лаціо", "Рапід", "Спортінг", "Цюрих", "Селтік", "Славія", "Фенербахче", "Олімпіакос".

      Читайте також: Ліга Європи: результати матчів та відео голів 13 грудня

      З Ліги чемпіонів до Ліги Європи кваліфікувалися наступні вісім команд: "Брюгге", "Інтер", "Наполі", "Галатасарай", "Бенфіка", "Шахтар", "Вікторія", "Валенсія".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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