20:08
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Хто влаштував акустичну атаку на дипломатів США

645 Читать новость на русском
Посольство США на Кубі
Посольство США на Кубі / Фото з вільних джерел

Під час "акустичних атак" на Кубі, про які стало відомо у 2017 році, 21 американський дипломат, ймовірно, піддався впливу мікрохвильового випромінювання.

Про це пише The New York Times.

Читайте також: Чому антиросійські санкції не діють: думка експерта

"Акустичні атаки" на співробітників посольства США в Гавані були зафіксовані з кінця 2016 року, детальний медичний звіт про них з'явився в березні 2018 року, і мікрохвильове випромінювання в ньому не згадувалося.

Зазначається, що ряд експертів вважають, що мікрохвильове випромінювання є найбільш правдоподібним поясненням симптомів, про які повідомляли постраждалі.

Зокрема, все більше фахівців припускають, що "акустичні атаки" пояснюються так званим ефектом Фрея, названому за іменем американського вченого Алана Фрея. Згідно з його дослідженням, мікрохвильове випромінювання викликає в голові звук, який може дратувати, викликати біль і нудоту – з подібними скаргами до лікарів і зверталися американські дипломати.

Наголошується, що це могло бути зроблено для того, щоб зірвати поліпшення відносин Гавани з Вашингтоном. За словами Фрея, який в 1960 роках відкрив вплив акустичних мікрохвиль, американські слідчі зверталися до нього щодо цієї справи.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Куба Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
сьогодні, 19:00 На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
Лев Парцхаладзе
Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
сьогодні, 16:00 Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
Блог Медіа
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
"ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів: обвинувачена росіянка показала докази
 12 серпня , 16:01
Літак із російськими туристами екстрено сів у Туреччині
 16 серпня , 15:47
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук