Хто влаштував акустичну атаку на дипломатів США

Під час "акустичних атак" на Кубі, про які стало відомо у 2017 році, 21 американський дипломат, ймовірно, піддався впливу мікрохвильового випромінювання.

Про це пише The New York Times.

Читайте також: Чому антиросійські санкції не діють: думка експерта

"Акустичні атаки" на співробітників посольства США в Гавані були зафіксовані з кінця 2016 року, детальний медичний звіт про них з'явився в березні 2018 року, і мікрохвильове випромінювання в ньому не згадувалося.

Зазначається, що ряд експертів вважають, що мікрохвильове випромінювання є найбільш правдоподібним поясненням симптомів, про які повідомляли постраждалі.

Зокрема, все більше фахівців припускають, що "акустичні атаки" пояснюються так званим ефектом Фрея, названому за іменем американського вченого Алана Фрея. Згідно з його дослідженням, мікрохвильове випромінювання викликає в голові звук, який може дратувати, викликати біль і нудоту – з подібними скаргами до лікарів і зверталися американські дипломати.

Наголошується, що це могло бути зроблено для того, щоб зірвати поліпшення відносин Гавани з Вашингтоном. За словами Фрея, який в 1960 роках відкрив вплив акустичних мікрохвиль, американські слідчі зверталися до нього щодо цієї справи.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.