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      ВЕРХОВНА РАДА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЕРХОВНА РАДА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів

      ЦРУ 189 Читать новость на русском

      Свого часу історія з одеським Літнім театром вважалася таким собі "успішним кейсом" українського громадянського суспільства. Тоді активістам вдалося захисти театр від незаконної забудови, але наразі ситуація кардинально змінилася. Журналісти програми "ЦРУ" з'ясували як людина з оточення Зеленського опинилася на чолі токсичного проекту та коли це все закінчиться.

      У 2017 році масові заворушення зупинили будівництво торгового центру у серці Одеси. Тоді у Міському саду проти поліції вийшли геть усі активісти міста: від "Свободи" і "Нацкорпусу", до "Демальянсу" з "Автомайданом".

      Про те, чому в Україні не можуть запустити електронне урядування – читайте у програмі "ЦРУ"

      Нагадаємо, що Міський сад розташований у самісінькому центрі історичного міста. А "Літній театр" – центр Міського саду. Тобто збудувати тут восьмиповерховий торговий центр, це все одно, що збудувати його на Володимирський гірці у Києві, або посеред Круглого скверу у Харкові, або на площі Ринок у Львові. Одесити обурилися і не допустили цього. Наразі Літній театр – це захаращений пустир, а колись справді був міським театром.

      Літній театр розташований в центрі Одеси
      Літній театр розташований в центрі Одеси

      На якій підставі могли збудувати ТЦ

      В Одесі є таке собі спільне підприємство "Солінг". Саме воно купило в Обласної ради кілька розвалених сараїв у Літньому театрі, тож на підставі цього права власності, взяло в оренду й землю театру. Через два роки це спільне підприємство отримало дозвіл на будівництво торгового центру.

      Проте після мітингів і масових заворушень від цієї ідеї відмовилися, але з'явилася нова – замість торгового центру побудувати у Літньому театрі новий Літній театр. І якщо ви думаєте, що це перемога, то ви помиляєтесь.

      Кому належить "Солінг"

      Голова місцевої громадської організації "Зелене листя" Владислав Балінський вже не перший рік воює із "Солінгом". І після тривалих років боротьби він знає про це спільне підприємство майже все.

      Підприємство "Солінг" – це одне з десятків, сотень підприємств пана Галантерника, яке інкорпороване разом з усією мерською інфраструктурою,
      – повідомив       Балінський.

      Що відомо про Володимира Галантерника?У 90-х роках Володимир Галантерник мав прізвисько "Лампочка", а сьогодні його шанобливо називають Володимир Ілліч. Наразі він живе у Лондоні, але в Одесі йому належать "Привіз", Аркадія та кілька великих торгових центрів. Крім того, з Галантерником пов'язують одну з найбільших будівельних компаній міста.

      За часів мера Труханова Галантерника стали називати "мажоритарним акціонером" Одеської міськради. Також він відомий тим, що багато років наполегливо видаляє свої фотографії з будь-яких сайтів, де вони публікуються. Лише інколи зображення Галантерника прослизають в інстаграмі його дружини, дизайнерки Наталії Зінько. Кілька років тому одеські журналісти найняли професійну художницю, щоб та намалювала портрет Володимира Галантерника на основі уривчастих фото. Її картина – єдине найбільш точне зображення Галантерника.


      Портрет Володимира Галантерника

      Але Володимир Галанатерник не займається безпосередньо забудовою, цим керує інша людина, яка наближена до новообраного президента Володимира Зеленського.

      Дмитро Шпінарьов в Одесі відома медійна фігура. Раніше грав в КВК, учасник відомої команди "Одеські джентльмени", ведучий одеської "Ліги сміху". В останні кілька років він працював у проектах Зеленського. Журналістам "ЦРУ" він заявив, що на місті Літнього театру не буде ніякого ТЦ.

      Якщо активісти мені не вірять, і всі мої твердження за вісім місяців їх не переконали, то у мене залишається лише один варіант – відкрити Літній театр,
      – додав Дмитро Шпінарьов.

      Шпінарьов очолює компанію "Міський літній театр" і є її співвласником. Формально, вона лише взяла в оренду майно у "Солінгу", а сама не є структурою Галантерника. 


      Дмитро Шпінарьов очолює компанію "Міський літній театр"

      Активіст громадської організації "Зелене листя" Юрій Дяченко пояснив, те, що відбувається на території Літнього театру – це просто зачистка під майбутнє будівництво.

      Раніше на активістів нападали, але ось нові методи: усе майно Юрія Дяченка арештоване. Компанія "Солінг", пов’язана з Галантерником, подала позови проти громадських діячів, які проводили суботники на території Літнього театру. На забезпечення позову один із місцевих судів уже арештував квартиру Юрія Дяченка, а його самого до суду навіть не покликали.

       

      У такий спосіб вони хочуть нас прибрати, щоб ми займалися своїми справами, а суди, як ви бачите, можуть бути підкупні, або приймати неправомірні рішення. Тож в нас і надалі можуть бути проблеми,
      – сказав активіст. 

      Про те, що зрештою з'явиться на скандальному майданчику – дивіться більше у програмі.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський ЦРУ Розслідування Новини Одеси Скандал з Літнім театром в Одесі
      Джерело: 24 канал
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