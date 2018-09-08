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Юрій Чорний

Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?

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Надання домедичної допомоги при ДТП
Надання домедичної допомоги при ДТП / Фото автора

Коли бачу черговий репортаж з місця ДТП (а таких подій, на жаль, зараз трапляється, дуже багато), свою увагу звертаю на поведінку тих людей, які стають свідками надзвичайної ситуації. Особливо, з потерпілими. Більшість просто розгублюється, й це можна зрозуміти – шок від того, що сталося, паніка, розпач…

Але часто навіть ті свідки, які тримають себе в руках, не знають як діяти, аби допомогти постраждалому. Так, викликають швидку, намагаються робити якісь мінімальні підтримуючі дії, які, в окремих випадках можуть навіть нашкодити – адже не завжди людину з травмою можна рухати. Й дуже мало тих, хто може діяти рішуче й швидко та кваліфіковано допомогти в перші хвилини трагедії – як правило це лікарі, які випадково опинилися, як кажуть, в тому місці, в потрібний час. І надто рідко – свідки, які володіють навичками надання домедичної допомоги. А саме від того, наскільки вчасно надана допомога, залежить життя потерпілих.

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За статистикою, 20 % життів постраждалих в дтп рятує вчасно домедична допомога. Ключовим тут є слово "домедична", тобто допомога, яку можуть надати в перші хвилини ті, хто поряд. У лікарів існує таке поняття, як "правило золотої години" – саме протягом 60 хвилин після трагедії медична допомога є ефективною, постраждалий має шанси вижити. Та найефективнішими є перші хвилини. Якщо почати реанімувати людину відразу після трагедії – 90% вірогідності, що вдасться зберегти їй життя та здоров'я, через 3-5 хвилин трагедії шанси врятувати постраждалого – 1-3%.

Навчання домедичної допомоги
Навчання домедичної допомоги

Зрозуміло, що першими свідками ДТП, відтак, тими, хто може надати правильну домедичну допомогу, далеко не завжди є лікарі. Тож знати ази дій у надзвичайній ситуації має практично кожен, особливо – водій.

Як надати домедичну допомогу при ДТП
Як надати домедичну допомогу при ДТП

На жаль, більшість зі слухачів автошкіл, майбутні водії, не надають значення годинам навчання з домедичної допомоги, вважаючи, що ці знання другорядні. Ця другорядність – до певного часу. Чи думатимете ви так, якщо – не дай Боже! – вашій близькій людині терміново знадобиться допомога, від якої залежатиме життя, а швидка не доїде вчасно?... Питання майже риторичне.

Як надавати домедичну допомогу при ДТП
Як надавати домедичну допомогу при ДТП

Наявність практичних навичок надання домедичної допомоги у звичайного автолюбителя, у кожного з нас – на власній совісті. Особливо на цьому хотілось би акцентувати увагу у Всесвітній день надання першої медичної допомоги, який проводиться щорічно в другу суботу вересня з 2000 року.

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Автор: Юрій Чорний
Теги: Медицина Новини України Здоров'я Новини політики Освіта Публікації
Джерело: 24 Канал
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