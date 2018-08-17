Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список

Росія окупувала Крим у 2014 році і з того часу відвідування півострова стало справжньою проблемою не лише для туристів, а й для зірок шоу-бізнесу, які часто там виступали. Чимало артистів продовжують незаконно гастролювати Кримом, через що потрапляють у "чорний список" СБУ. Проте, є й такі, що не визнають анексію півострова і відмовляються туди приїжджати.

За українським законодавством, відвідування окупованого Росією Криму легальним способом можливе лише з території України через контрольні пункти "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар" у Херсонській області і тільки з дозволу української влади.

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Станом на серпень 2018 року СБУ заборонила в'їзд в Україну понад сотні відомих діячів, політиків та артистів, які незаконно приїжджали на півострів.

24 канал підготував для вас список відомих артистів, які підтримують позицію України та відмовилися гастролювати в Криму.

Лайма Вайкуле

11 серпня відома латвійська співачка Лайма Вайкуле заявила, що не буде виступати в окупованому Криму за жодний гонорар.

Я далека від політики, але щодо Криму можу сказати однозначно – я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували,

– наголосила вона.

Через таку заяву співачки розгорівся справжній скандал. Чимало російських політиків та відомих артистів жорстоко критикували Вайкуле та навіть погрожували їй проблемами. Проте були й такі, що заступилися за латвійку і підтримали її позицію.



Лайма Вайкуле відмовилась від виступів в окупованому Криму

Зокрема, цивільний чоловік і продюсер артистки Андрій Латковський підтримав її рішення не давати жодних виступів у Криму, і зауважив, що Вайкуле діє згідно з законом. Окрім нього, вибір співачки схвалив і легендарний латвійський композитор та організатор "Юрмали" і "Нової хвилі" Раймонд Паулс, який додав, що теж не збирається виступати в Криму.

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За словами самої Вайкуле, вона знає, що на півострові заборонено виступати, а на пропозицію приїхати до "російського Криму", відповіла, що "приїде одразу, як знімуть санкції".

Балет "Сухішвілі"

У вересні 2016 року легендарний грузинський балет "Сухішвілі" відмовився виступати в Росії та окупованому Криму через патріотичне ставлення до України. Представники танцювального колективу різко засудили російську агресію в Україні і навіть додали в свою програму український народний танець.

З 2007 року по 2014 наш ансамбль щорічно проводив концерти в Криму і ми дуже любимо кримчан. Але у зв'язку з подіями в Україні "Сухішвілі" відмовляється від гастролей в Росію, а тим більше в анексовані Росією регіони,

– заявили в балеті.

Тоді своє звернення грузини почали і закінчили українським гаслом "Слава Україні!".



Балет "Сухішвілі" не гастролює окупованим Кримом

Андрій Макаревич

Російський музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич відкрито виступає проти агресії Росії в Криму та на Донбасі. Так, артист називає півострів виключно "окупованою територією" і відмовляється давати концерти там навіть за умови, що отримає на це дозвіл української влади.

Я не поїду в Крим з гастролями, тому що вважаю цю територію окупованою. Я вважаю, що в сьогоднішньому світі, та й в будь-якому світі, обов'язкова умова його стабільності – це міжнародні домовленості, яких треба дотримуватися. Якщо всі їх кинуться не дотримуватися, то почнеться чортзна-що. А розмова на тему "а ось американцям можна, значить нам теж можна" – це розмова погана. Виходить, що якщо хтось краде, то і ми будемо красти. А це не позиція. Я не хочу туди їхати,

– наголосив Макаревич.



Андрій Макаревич виступає проти окупації Криму і не виступає на півострові

Алессандро Сафіна

Відомий італійський співак Алессандро Сафіна скасував два концерти у січні 2016 року, які були заплановані в окупованому Криму. Причиною стала загроза в'їзду на територію України після відвідування півострова.

Українська влада ввела певні обмеження, згідно з якими той, хто в'їжджає в регіон Криму, вважатиметься небажаною особою в Україні. Я повідомив про це промоутеру з Криму, заявивши, що хочу провести ці два концерти після врегулювання конфліктної ситуації,

— сказав Сафіна.

Він зазначив, що сподівається, що питання з півостровом вирішиться якнайшвидше, адже від анексії Криму страждають тисячі люди.



Алессандро Сафіна скасував концерти в Криму

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Scorpions

Влітку 2015 року німецький гурт Scorpions відмовився брати участь у боксерському шоу, яке проходило в окупованому Росією Севастополі. Артисти скасували свій виступ, незважаючи на чималий гонорар.

"Менеджер групи Scorpions підтвердив мені всі умови, погодився на дуже великий гонорар. Але потім прислав листа: на жаль, це територія, яка викликає у нас сумніви, і ми сюди не поїдемо. Scorpions не буде", — розповів організатор шоу Володимир Хрюнов.



Scorpions відмовились виступати в окупованому Криму

Михайло Єфремов

Відомий російський актор Михайло Єфремов відмовився від проектів, для участі в яких йому доведеться відвідати окупований Крим, аби не отримати заборону на в'їзд в Україну.

У Криму проект знімається чи ні, для мене важливо... Відмовлюся. Не поїду,

– заявив Єфремов.

Крім того, актор, який неодноразово відкрито підтримував Україну, додав, що його засмутила анексія півострова.



Михайло Єфремов не поїде в окупований Крим

"Квартет І"

У липні цього року популярний російський акторський колектив "Квартет І", який відомий за стрічкою "Про що говорять чоловіки", заявив, що не виступатиме у Криму.

За словами артистів, вони не збираються гастролювати на півострові, навіть якщо їх туди покличуть. Причиною актори назвали проблеми, які можуть виникнути у них в Україні.

Нам з Криму не телефонували жодного разу, а якби зателефонували, ми б не поїхали саме через цю ситуацію. За всієї поваги до жителів Криму, вони ні в чому не винні, але ми про себе теж думаємо,

– зазначив один із засновників колективу, актор і сценарист Ростислав Хаїт.



"Квартет І" не буде гастролювати Кримом

Борис Гребенщиков

Музикант Борис Гребенщиков разом зі своєю групою "Акваріум" жодного разу не виступав у Криму з моменту його анексії Росією в 2014 році.

Гребенщиков раніше заявляв, що поїде на гастролі до Криму тільки в тому випадку, якщо це не буде порушувати міжнародно визнаних кордонів.

Лідер російського гурту "Аквариум" Борис Гребенщиков у квітні цього року заявив, що не буде порушувати територіальну цілісність України через концерти в анексованому Криму.

Ми не збираємося порушувати законів. Ні України, ні Росії, ні будь-яких ще загальновизнаних країн світової спільноти. Ми не збираємося порушувати існуючі і визнані всім світом кордони. І ми визнаємо і поважаємо також і Будапештський меморандум 1993-го року. З початку цивілізації досягаються домовленості між країнами і народами, і нехтувати цими домовленостями – значить розхитувати підвалини цивілізації. Ми не маємо наміру цього робити,

– оголосили у гурті "Аквариум".

Гребенщиков додав, що чекає можливості принести людям свою музику і сподівається, що така можливість буде.



Борис Гребенщиков не буде виступати в Криму