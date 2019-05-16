Хто з бізнесменів готовий фінансувати партію Вакарчука

Святослав Вакарчук оголосив про створення політичної сили "Голос". Музикант вже презентував основні напрямки і пріоритети своєї діяльності українцям. Однак про те, хто ж фінансує нову команду – не розповідає.

За інформацією журналістів 24 каналу, партію "Голос" готові фінансувати бізнесмени з другої сотні найбагатших українців.

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Наші джерела стверджують, що один із них – чеський інвестбанкір Томаш Фіала, який давно працює в Україні і є власником медіахолдингу "Новое Время".

Минулого тижня він коментував це так: "А у нього є політична сила? Ну, подивимось. Багато бізнесменів починають розуміти, якщо вони не будуть гроші вкладувати у демократичні сили, то без цього Україна змінюватись не буде".

Томаш Фіала прокоментував участь Вакарчука у парламентських виборах: дивіться відео

Сам же Вакарчук під час представлення партії сказав, що жодних грошей від олігархів брати не буде.

"Ми не взяли і не берем у олігархів жодної копійки, жодної цукерки, вони не створюють і не фінансують наших сценаріїв", – заявив Вакарчук.

Чи є в новоствореної партії шанси пройти в парламент?

Зараз соціологічні опитування свідчать, що за партію Вакарчука готові проголосувати менше одного відсотка виборців.

"Він посідає четверту сходинку серед тих політиків, яких українці хотіли б бачити в парламентів. Тому запити, які ми зараз бачимо в 1-2 відсотки умовної партії Вакарчука – це ще не рейтинги політичної сили", – пояснив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Про програму партії "Голос" Святослава Вакарчука – детальніше читайте у матеріалі 24 каналу

Святослав Вакарчук представив свою команду: дивіться відео