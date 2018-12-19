Хто з депутатів є найменш продуктивним у Верховній Раді: вражаючі дані
48 – така кількість народних депутатів досі за чотири роки не стали авторами жодного прийнятого закону. Не дивно, що серед лідерів – "опоблоківці".
Найменш продуктивним нардепом є Євгеній Мураєв. Ображений Рабіновичем подав 160 проектів законів, жоден із яких не був прийнятий.
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У Вадима Рабіновича 53 законопроекти, але нуль прийнятих. Замикає трійку Нестор Шуфрич – 24 законопроекти екс-регіонала просто зіпсували папір.
Продуктивність Рабіновича у Раді
Віктор Шевченко подав 73 законопроекти, Сергій Ківалов – 34, Михайло Добкін – 6, Андрій Білецький – 43 і Дмитро Ярош – 12. Однак жоден не був прийнятий.
Найменш продуктивні депутати у Раді
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