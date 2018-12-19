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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Хто з депутатів є найменш продуктивним у Верховній Раді: вражаючі дані

      417 Читать новость на русском

      48 – така кількість народних депутатів досі за чотири роки не стали авторами жодного прийнятого закону. Не дивно, що серед лідерів – "опоблоківці".

      Найменш продуктивним нардепом є Євгеній Мураєв. Ображений Рабіновичем подав 160 проектів законів, жоден із яких не був прийнятий.

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      У Вадима Рабіновича 53 законопроекти, але нуль прийнятих. Замикає трійку Нестор Шуфрич – 24 законопроекти екс-регіонала просто зіпсували папір.

      рабінович
      Продуктивність Рабіновича у Раді

      Віктор Шевченко подав 73 законопроекти, Сергій Ківалов – 34, Михайло Добкін – 6, Андрій Білецький – 43 і Дмитро Ярош – 12. Однак жоден не був прийнятий.

      верховна рада
      Найменш продуктивні депутати у Раді

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини України Дмитро Ярош Законодавство Андрій Білецький Михайло Добкін Сергій Ківалов Нестор Шуфрич Євгеній Мураєв Вадим Рабінович Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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