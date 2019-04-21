Як голосують політики у другому турі президентських виборів-2019

О 8 ранку 21 квітня по всій Україні відкрились виборчі дільниці. Однією із перших політикинь прийшла віддати свій голос на президентських виборах у другому турі виконувачка обов'язків мінестерки охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона закликала українців відповідально поставитись до голосування та прийти зробити свій вибір.

Читайте також: Президентські вибори-2019: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

"Хто рано встає – той голосує без черг. Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов'язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори!" – написала Супрун у своєму Twitter.

Хто рано встає - той голосує без черг . Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов‘язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори! #Україна_понад_усе pic.twitter.com/lk8CTxZRSp — Уляна Супрун (@usuprun) 21 квітня 2019 р.

Також вже встиг віддати свій голос предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Як і міністерка, він закликав робити свій вибір відповідально.

Виконав свій громадянський обов'язок. Вірю - наше майбутнє у наших руках. Нехай Бог дарує кожному мудрість зробити свій власний і відповідальний вибір. pic.twitter.com/45uzKoEI2w — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 21 квітня 2019 р.

Новина постійно оновлюється.