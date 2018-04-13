Хто з губернаторів областей володіє найбільшими статками: вражаючі цифри

Завжди залишалось загадкою, за якими критеріями президент України призначає губернаторів областей. Вища освіта, попередні досягнення чи кумівство. А ні! Все набагато простіше. Гарант просто бере декларацію претендента на крісло, і якщо у ній вписано кілька мільйонів, – будь ласка, посада твоя.

1 мільярд гривень – таку суму задекларували усі губернатори України. Читайте також: Законопроекти якої партії найбільш нездійснені та популістські: результати у цифрах 24 керівника областей спільно задекларували 37 тисяч квадратних метрів нерухомості. Також у їхніх володіннях чи орендах перебуває 218,6 гектара землі. Топ-трійку відкриває керівник Одеської ОДА. Екс-поліграфіст Максим Степанов задекларував майже 37 мільйонів гривень. Агробізнесмен Валерій Куліч на другому місці. В очільника Чернігівської ОДА 43,4 мільйона гривень. Беззаперечний лідер серед найзаможніших губернаторвів Олексій Савченко. У керівника Миколаївської ОДА 642 мільйони гривень. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.