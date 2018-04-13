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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Хто з губернаторів областей володіє найбільшими статками: вражаючі цифри

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Завжди залишалось загадкою, за якими критеріями президент України призначає губернаторів областей. Вища освіта, попередні досягнення чи кумівство. А ні! Все набагато простіше. Гарант просто бере декларацію претендента на крісло, і якщо у ній вписано кілька мільйонів, – будь ласка, посада твоя.

1 мільярд гривень – таку суму задекларували усі губернатори України.

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24 керівника областей спільно задекларували 37 тисяч квадратних метрів нерухомості. Також у їхніх володіннях чи орендах перебуває 218,6 гектара землі.

Топ-трійку відкриває керівник Одеської ОДА. Екс-поліграфіст Максим Степанов задекларував майже 37 мільйонів гривень.

Агробізнесмен Валерій Куліч на другому місці. В очільника Чернігівської ОДА 43,4 мільйона гривень.

Беззаперечний лідер серед найзаможніших губернаторвів Олексій Савченко. У керівника Миколаївської ОДА 642 мільйони гривень.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: статистика Гроші Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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