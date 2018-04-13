Хто з губернаторів областей володіє найбільшими статками: вражаючі цифри
Завжди залишалось загадкою, за якими критеріями президент України призначає губернаторів областей. Вища освіта, попередні досягнення чи кумівство. А ні! Все набагато простіше. Гарант просто бере декларацію претендента на крісло, і якщо у ній вписано кілька мільйонів, – будь ласка, посада твоя.
1 мільярд гривень – таку суму задекларували усі губернатори України.
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24 керівника областей спільно задекларували 37 тисяч квадратних метрів нерухомості. Також у їхніх володіннях чи орендах перебуває 218,6 гектара землі.
Топ-трійку відкриває керівник Одеської ОДА. Екс-поліграфіст Максим Степанов задекларував майже 37 мільйонів гривень.
Агробізнесмен Валерій Куліч на другому місці. В очільника Чернігівської ОДА 43,4 мільйона гривень.
Беззаперечний лідер серед найзаможніших губернаторвів Олексій Савченко. У керівника Миколаївської ОДА 642 мільйони гривень.
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