Хто з кандидатів у політиків витратив на президентську кампанію найбільше: космічні суми

Поки вся країна оговтується після президентських виборів, соціологи підраховують гроші, які кандидати витратили на агітацію.

Загалом 1,7 мільярда гривень витратили кандидати у президенти на рекламу у першому турі виборів.

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І третина всіх витрат належить Петру Порошенку. П'ятий президент України витратиі на рекламу і відомі борди "Думай!" 585 мільйонів гривень.

У той час як Зеленському, Тимошенко, Вілкулу, Ляшку, Таруті та Гриценку довелося витратити понад 100 мільйонів гривень.

Цікаво, що шість учасників президентських перегонів, серед них Юрій Тимошенко, Кива і Балашов, подали до ЦВК "нульові" звіти. Тобто все що вони зробили – розтранжирили 2,5 мільйона на реєстрацію у ЦВК.

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