Хто з олігархів фінансує передвиборчі кампанії кандидатів

Про декларації кандидатів в президенти щодо фінансових витрат на виборчу кампанію – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів аналітик громадського руху "ЧЕСНО" Ігор Фещенко.

Яка мета фінансових звітів

– Ми шукаємо інформацію, систематизуємо, дивимося, які лазівки використовують кандидати або партії для того, аби уникнути правдивого звітування.

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– Кінцевою метою ми бачимо зміни й підсилення законодавства, а також державних органів, які займаються цими питаннями.

Як наповнюються фінансові звіти

1. Власні кошти кандидатів. Це те місце, де ми насамперед знайдемо олігархів.

До прикладу, Петро Порошенко, який з власної кишені вклав у виборчу кампанію 415 мільйонів гривень станом на 18 березня. Якщо оцінювати в цілому кампанію, то я готовий говорити про 700-800 мільйонів гривень. Адже є витрати на телебачення у 2018 році. Обсяги витрати чинного президента дозволяють говорити, що він левову частку своїх грошей витрачає на свою політичну кар'єру та амбіції. З одного боку це ніби нормально, але особисто я сумніваюся в тому, що там тільки його гроші.

Свої кошти в кампанію вклав Сергій Тарута, який теж є не найбіднішою людиною в країні. А також Володимир Зеленський, якого не назвеш олігархом, але 11,5 мільйонів гривень він теж вклав у власну кампанію.



Звідки надходять кошти на рахунки фондів кандидатів у президенти 2019 року

2. Партійні кошти. Ми розуміємо, що партія теж десь бере гроші, вона їх не друкує. Тут ситуація є дуже делікатна, бо у фінансовому звіті бачимо трансакцію з партійного рахунку на рахунок виборчого фонду. В підсумку ми не знаємо, хто реально профінансував кампанію, до прикладу, Юлії Тимошенко. Тому, що партія прозвітує аж в травні за перший квартал цього року.

3. Внески фізичних та юридичних осіб. Виборчий фонд Олександра Вілкула є третім у списку – 116 мільйонів гривень кандидат зібрав 18 березня. Ми постійно бачимо Вілкула та його колег-партнерів на телеканалі "Україна". Тому логічно у звіті шукати Ахметова, ми теж шукали, але не знайшли, бо там немає такого імені.



Виборчі фонди кандидатів у президенти 2019 року

Однак там є десяток менеджменту Ахметова – "Запоріжсталь", "Авдіївський коксохімічний", партнер Ахметова Вадим Новинський і працівники його кампанії. Всі вони реально можуть підтвердити походження цих коштів. Ми остаточно не знаємо, хто профінансував кампанію Вілкула, але це наштовхує на те, аби говорити, що це зробив бізнес Ріната Ахметова.

Хто з олігархів допомагає кандидатам в президенти

Володимир Зеленський

У звітах Зеленського, окрім його внеску, видно ще внески від його партії, яка прозвітує аж в травні. Також видно велику частину внесків фізичних і юридичних осіб. Значна частина з них пов'язана з "Кварталом 95". Там є кілька цікавих імен, які нас опосередковано приводять до Павла Фукса.

Що відомо про Павла Фукса? Це українсько-російський бізнесмен родом із Харкова. У Росії в нього був девелоперський бізнес. Після Революції гідності він переїхав в Україну. Який тут у нього бізнес – він офіційно не розповідає. Однак є розуміння, що його цікавить газовидобувна галузь. Зокрема, його пов'язували з компанією, яка стягує борг "Київського метрополітену".

У звіті ще з Андрієм Портновим є певні зв'язки.

Що відомо про Андрія Портнова? В Україні його знають як юриста з Адміністрації Президента Віктора Януковича, який втік з країни. Однак до цього він був співвласником юридичної компанії, яка обслуговувала умовну групу "Приват" Ігоря Коломойського.

Однак дуже часто люди, які дозволяють нам прийти до цих імен, це, наприклад, юристи. Ми мусимо називати ці імена, як потенційних спонсорів. Але тут треба бути обережним, бо є така когорта юристів, які пов'язані з низкою справ. Ці самі юристи працювали на інших та відстоювали їхні інтереси у судах.



Володимир Зеленський

Фукс і Портнов – це добре, що ми потрохи на них виходимо, але немає стовідсоткової ймовірності, що це саме вони.

Юрій Бойко

Щодо Юрія Бойка, то це один з найнудніших звітів. Кого ми там знаходимо – заможних депутатів райрад, міських та обласних рад. Треба ввімкнути телеканал "Інтер", щоб зрозуміти, хто кого просуває.

Кому належать телеканал "Інтер"? Телеканал входить до медіаконгломерату Inter Media Group, який є частиною Group DF, що належить українському олігарху Дмитру Фірташу.



Юрій Бойко

Олег Ляшко

В Олега Ляшка ми бачимо дуже мало всього, тому що більшу частину його фонду профінансувала партія. А це означає, що ми будемо бачити реальні імена вже в травні. Про Ляшка я б більше говорив не в контексті фінансових звітів партії чи виборчої кампанії, а в контексті того на яких медіа він з'являється. На першому місці – телеканал "Україна", який належить Рінату Ахметову.



Олег Ляшко

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Коли другий тур виборів президента? Другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський (30,24% голосів) та Петро Порошенко (15,95%). Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. Не забудьте із собою прихопити паспорт та тимчасово змінити місце голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Назвати ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.