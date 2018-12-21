Хто з президентів України є взірцем, а з ким краще не зустрічатися: Коломойський оцінив усіх

Український олігарх Ігор Коломойський висловив думку, що найбільш взірцевим українським президентом є Віктор Ющенко, а щодо найгіршого, то він натякнув, що це Петро Порошенко. Також підприємець вважає, що Леонід Кравчук – це засновник сучасної України, Леонід Кучма – реформатор, а з Віктором Януковичем "краще не зустрічатися".

Про це бізнесмен розповів у коментарі журналісту Дмитрові Гордону.

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Як підкреслив Коломойський, Кравчука він поважає як засновника сучасної української держави, Кучму – як реформатора, який перевів державу з "соціалістично-планової економіки на ринкову".

"Можна дискутувати, добре це чи погано, але я вважаю, що це був вихід у вільний світ. Він модернізував країну та дав їй можливість стати нормальною, цивілізованою країною. Кучма, особливо першого терміну, це був розквіт країни", – вважає олігарх.

Натомість найбільш взірцевим президентом, хранителем закону, Коломойський назвав Віктора Ющенка, попри те, що той наприкінці своєї служби втратив рейтинг.

"Ющенко – взірець гарного президента для України. Президент має бути обмеженим у своїх діяннях, і він себе обмежував, слідував Конституції, закону, та показував, що у парламентсько-президентській республіці може бути гідним президентом, і нікого не викликати "на килим", не влаштовувати "розгонів" на нарадах і так далі. Він тримав себе у рамках і не вийшов за них. Це гідна поведінка зі знаком "плюс", – зауважив підприємець.

Щодо президента втікача Віктора Януковича, то з ним, ділиться бізнесмен, протягом його каденції мав поважні стосунки та не мав великих претензій, окрім останніх його рішень.

"На жаль, все наприкінці змазав. А так був не гіршим і не кращим. Так, були симпатії до певних олігархів, продовжував олігархічну модель, але це в наших реаліях нормально. Петро Олексійович продовжує це та нічого не змінює. Кінцівка була змазаною, на жаль, і на жаль ми опинились у цій ситуації", – каже він.

Водночас олігарх, відповідаючи на питання, чи потиснув би Януковичу руку при зустрічі, якщо б зустрів у найближчі 5-10 років, зазначив, що "краще б нам не зустрічатись".

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Крім того, Коломойський охарактеризував і президенство Петра Порошенка.

"Найбільша його проблема, що він став президентом і не перестав бути олігархом. Це проблема для країни. Зараз він діє за принципом вимушених рішень. Я його вважаю аморальним типом, він вчиняє такі дії, що не відповідають ані його статусу, ані посаді", – резюмував один із найбільших багатіїв України.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський припускав, що на другий термін чинного президента Петра Порошенка знову не оберуть. За його словами, якщо той залишиться ще на п'ять років, то "треба буде змінювати стратегію".