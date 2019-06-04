Хто з силовиків має піти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова?

Надвечір 3 червня помер 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, якого п'яні поліцейські поранили у голову з вогнепальної зброї у Переяславі-Хмельницькому. Українці вже планують акції протесту через таку поведінку правоохоронців. Активісти вимагають відставки керівників силових структур України.

Підозрюваним оголосили підозру в умисному вбивстві маленької дитини. Голосіївський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід одному з поліцейських Івану Приходьку. Він перебуватиме під вартою 60 днів. Запобіжний захід другому підозрюваному Володимиру Петровцю ще не обрали.

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У Києві ввечері 3 червня активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і наголошують правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.



Рапорт про відставку вже подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Її прийняв очільник Нацполіції Сергій Князєв. Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

Окрім того, фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради главу МВС Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу, аби вони доповіли про хід розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.

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