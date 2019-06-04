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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Хто з силовиків має піти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова?

      81 Читать новость на русском
      Хто з силових структур має піти у відставку через вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими
      Хто з силових структур має піти у відставку через вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими / Колаж 24 каналу

      Надвечір 3 червня помер 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, якого п'яні поліцейські поранили у голову з вогнепальної зброї у Переяславі-Хмельницькому. Українці вже планують акції протесту через таку поведінку правоохоронців. Активісти вимагають відставки керівників силових структур України.

      Підозрюваним оголосили підозру в умисному вбивстві маленької дитини. Голосіївський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід одному з поліцейських Івану Приходьку. Він перебуватиме під вартою 60 днів. Запобіжний захід другому підозрюваному Володимиру Петровцю ще не обрали. 

      Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      У Києві ввечері 3 червня активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і наголошують правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

      Рапорт про відставку вже подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Її прийняв очільник Нацполіції Сергій Князєв. Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

      Окрім того, фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради главу МВС Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу, аби вони доповіли про хід розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу – кого мають покарати і хто має піти з посади через вбивство правоохоронцями 5-річного Кирила?

       

       

       

      blog_ava
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні
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      Теги: Новини України Поліція Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Жертви Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Кримінальні новини Розслідування Роман Труба Сергій Князєв Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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