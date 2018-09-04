Хто з українських артистів виступить у Росії на "Новій хвилі"

Українські артисти, які регулярно гастролюють у Росії, відвідають і фестиваль "Нова хвиля-2018", який пройде у Сочі.

Так, російському фестивалі планують взяти участь Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода та співак ALEKSEEV. Про це йдеться на офіційній сторінці "Нової хвилі" в Instagram.

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А Лорак ще й сидітиме в журі фестивалю у компанії російських артистів. Крім того, вона стане суддею нового сезону російського талант-шоу "Голос".

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 22 Сер 2018 р. о 8:25 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 28 Сер 2018 р. о 4:22 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 14 Сер 2018 р. о 11:00 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 17 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 4 Вер 2018 р. о 12:40 PDT

Додамо, Україну на пісенному конкурсі "Нова хвиля-2018" у Сочі представить 27-річний киянин Олександр Пашков.