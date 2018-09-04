Хто з українських артистів виступить у Росії на "Новій хвилі"
Українські артисти, які регулярно гастролюють у Росії, відвідають і фестиваль "Нова хвиля-2018", який пройде у Сочі.
Так, російському фестивалі планують взяти участь Ані Лорак, Таїсія Повалій, Світлана Лобода та співак ALEKSEEV. Про це йдеться на офіційній сторінці "Нової хвилі" в Instagram.
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А Лорак ще й сидітиме в журі фестивалю у компанії російських артистів. Крім того, вона стане суддею нового сезону російського талант-шоу "Голос".
Додамо, Україну на пісенному конкурсі "Нова хвиля-2018" у Сочі представить 27-річний киянин Олександр Пашков.
Джерело: 24 Канал
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