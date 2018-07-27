Хто з українських зірок красувався на відкритті російського фестивалю "Жара" в Баку

У Баку стартував російський музичний фестиваль "Жара", на який з’їхалися чимало українських артистів.

Так, на червоній доріжці красувалася Ані Лорак у екстравагантній сукні. Вона також виклала селфі у компанії іншої української співачка Насті Каменських і російських виконавців.

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Ані Лорак

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru) 26 Лип 2018 р. о 8:21 PDT

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 26 Лип 2018 р. о 3:42 PDT

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 26 Лип 2018 р. о 5:33 PDT

Також на відкриття фестивалю прийшли Alekseev, Світлана Лобода, гурт "Время и Стекло" та Анна Седокова.

Світлана Лобода, яка недавно народила другу дитину

Alekseev

"Время и Стекло": Надія Дорофеєва та Олексій "Позитив" Завгородній

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 26 Лип 2018 р. о 9:53 PDT

Анна Седокова

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru) 26 Лип 2018 р. о 9:08 PDT

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Лип 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Лип 2018 р. о 11:51 PDT

А ще на музичній події був прихильник російського президента – американський актор Стівен Сігал.

Стівен Сігал

Фото: з Іnstagram та spletnik.ru