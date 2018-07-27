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Хто з українських зірок красувався на відкритті російського фестивалю "Жара" в Баку

673 Читать новость на русском
Ані Лорак і Alekseev
Ані Лорак і Alekseev / Фото з Іnstagram

У Баку стартував російський музичний фестиваль "Жара", на який з’їхалися чимало українських артистів.

Так, на червоній доріжці красувалася Ані Лорак у екстравагантній сукні. Вона також виклала селфі у компанії іншої української співачка Насті Каменських і російських виконавців.

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Ані Лорак

 

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru)

Також на відкриття фестивалю прийшли Alekseev, Світлана Лобода, гурт "Время и Стекло" та Анна Седокова.

Світлана Лобода, яка недавно народила другу дитину

Alekseev

"Время и Стекло": Надія Дорофеєва та Олексій "Позитив" Завгородній

Анна Седокова

 

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru)

А ще на музичній події був прихильник російського президента – американський актор Стівен Сігал.

Стівен Сігал

Фото: з Іnstagram та spletnik.ru

Теги: LifeStyle Музика Російські гастролери Ані Лорак Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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