Хто з українських зірок красувався на відкритті російського фестивалю "Жара" в Баку
У Баку стартував російський музичний фестиваль "Жара", на який з’їхалися чимало українських артистів.
Так, на червоній доріжці красувалася Ані Лорак у екстравагантній сукні. Вона також виклала селфі у компанії іншої української співачка Насті Каменських і російських виконавців.
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Ані Лорак
Також на відкриття фестивалю прийшли Alekseev, Світлана Лобода, гурт "Время и Стекло" та Анна Седокова.
Світлана Лобода, яка недавно народила другу дитину
Alekseev
"Время и Стекло": Надія Дорофеєва та Олексій "Позитив" Завгородній
Анна Седокова
А ще на музичній події був прихильник російського президента – американський актор Стівен Сігал.
Стівен Сігал
Фото: з Іnstagram та spletnik.ru