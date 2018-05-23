Хто з українських зірок отримав звання "Чоловік року"
У вівторок, 22 травня, у Києві відбулася церемонія нагородження премій Cosmopolitan Awards-2018.
Напередодні редакція COSMOPOLITAN відібрала найяскравіших номінантів у кожній з 9 категорій. Протягом чотирьох місяців з лютого по травень читачі могли проголосувати за своїх фаворитів.
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Так, за результатами голосування, переможцем у номінації "Чоловік року" став український співак, тренер "Голосу країни. Діти" та суддя "Танців з зірками" Монатік.
Про це він повідомив у своїй сторінці в Instagram.
Також премію вручили і Насті Каменській. Читачі обрали її співачкою року.
Джерело: 24 Канал
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