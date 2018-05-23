19:37
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Хто з українських зірок отримав звання "Чоловік року"

254 Читать новость на русском
Монатік отримав звання Чоловіка року
Монатік отримав звання Чоловіка року / Instagram

У вівторок, 22 травня, у Києві відбулася церемонія нагородження премій Cosmopolitan Awards-2018.

Напередодні редакція COSMOPOLITAN відібрала найяскравіших номінантів у кожній з 9 категорій. Протягом чотирьох місяців з лютого по травень читачі могли проголосувати за своїх фаворитів.

Читайте також: Монатік виконав першу україномовну пісню: яскраве відео виступу

Так, за результатами голосування, переможцем у номінації "Чоловік року" став український співак, тренер "Голосу країни. Діти" та суддя "Танців з зірками" Монатік.

Про це він повідомив у своїй сторінці в Instagram.

Також премію вручили і Насті Каменській. Читачі обрали її співачкою року.

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Монатік Нагороди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук