Хто з українських зірок отримав звання "Чоловік року"

У вівторок, 22 травня, у Києві відбулася церемонія нагородження премій Cosmopolitan Awards-2018.

Напередодні редакція COSMOPOLITAN відібрала найяскравіших номінантів у кожній з 9 категорій. Протягом чотирьох місяців з лютого по травень читачі могли проголосувати за своїх фаворитів.

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Так, за результатами голосування, переможцем у номінації "Чоловік року" став український співак, тренер "Голосу країни. Діти" та суддя "Танців з зірками" Монатік.

Про це він повідомив у своїй сторінці в Instagram.

Також премію вручили і Насті Каменській. Читачі обрали її співачкою року.