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Хто замінить Джона Маккейна на посту сенатора Арізони

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Джон Кайл замінить Джона Маккейна на посаді сенатора Арізони
Джон Кайл замінить Джона Маккейна на посаді сенатора Арізони / Фото з вільних мереж

Губернатор Арізони Даг Дьюсі обрав Джона Кайла на пост сенатора штату Арізона. На цій посаді Кайл замінить померлого нещодавно Джона Маккейна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на прес-секретаря губернатора Арізони.

Призначення Кайла на посаду привітала вдова Маккейна Сінді.

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"Джон Кайл – дорогий друг для мене і Джона. Це велика заслуга Джона, що він готовий повернутися на державну службу, щоб допомагати штату Арізона", – написала вдова Маккейна у Twitter.

Зазначимо, що Кайл висловлював готовність залишитися в сенаті до 2020 року, коли пройдуть вибори на місце Маккейна в сенаті.

Нагадаємо, сенатор США Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року від раку. Він був республіканцем, найбільшим критиком чинного президента США Дональда Трампа та другом України.

Теги: Новини політики Новини США Джон Маккейн
Джерело: 24 Канал
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