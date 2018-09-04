Хто замінить Джона Маккейна на посту сенатора Арізони

Губернатор Арізони Даг Дьюсі обрав Джона Кайла на пост сенатора штату Арізона. На цій посаді Кайл замінить померлого нещодавно Джона Маккейна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на прес-секретаря губернатора Арізони.

Призначення Кайла на посаду привітала вдова Маккейна Сінді.

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"Джон Кайл – дорогий друг для мене і Джона. Це велика заслуга Джона, що він готовий повернутися на державну службу, щоб допомагати штату Арізона", – написала вдова Маккейна у Twitter.

Jon Kyl is a dear friend of mine and John’s. It’s a great tribute to John that he is prepared to go back into public service to help the state of Arizona. — Cindy McCain (@cindymccain) 4 сентября 2018 г.

Зазначимо, що Кайл висловлював готовність залишитися в сенаті до 2020 року, коли пройдуть вибори на місце Маккейна в сенаті.

Нагадаємо, сенатор США Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року від раку. Він був республіканцем, найбільшим критиком чинного президента США Дональда Трампа та другом України.