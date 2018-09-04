Хто замінить Джона Маккейна на посту сенатора Арізони
Губернатор Арізони Даг Дьюсі обрав Джона Кайла на пост сенатора штату Арізона. На цій посаді Кайл замінить померлого нещодавно Джона Маккейна.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на прес-секретаря губернатора Арізони.
Призначення Кайла на посаду привітала вдова Маккейна Сінді.
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"Джон Кайл – дорогий друг для мене і Джона. Це велика заслуга Джона, що він готовий повернутися на державну службу, щоб допомагати штату Арізона", – написала вдова Маккейна у Twitter.
Зазначимо, що Кайл висловлював готовність залишитися в сенаті до 2020 року, коли пройдуть вибори на місце Маккейна в сенаті.
Нагадаємо, сенатор США Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року від раку. Він був республіканцем, найбільшим критиком чинного президента США Дональда Трампа та другом України.