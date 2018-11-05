Хто замовив Катерину Гандзюк: активісти прийшли у Раду з вимогою створити спеціальну комісію

У понеділок, 5 листопада, на засідання погоджувальної ради парламенту прийшли активісти, які вимагають знайти замовників вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. А також замовників ще 55-ти нападів на громадських активістів, які відбулися з початку 2017 року.

Вони вважають, що таким механізмом мала б стати Тимчасова слідча комісія, передає у прямому ефірі кореспондентка 24 каналу.

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"Замовників по жодному з цих нападів не знайдено. Ми сподіваємось, що як би це боляче не було, але, можливо, смерть нашої подруги включить хоч якусь людяність, і вони забудуть нарешті хоча б на кілька хвилин про свій стандартний популізм. А ті напади, які відбулись, будуть адекватно розслідувані і усіх замовників нам покажуть", – прокоментувала активістка Мар'яна Хромик.

Засідання погоджувальної ради розпочалося із перепалки голови Верховної ради Андрія Парубія та депутатів із групи "Єврооптимістів", фракцій "Самопоміч" та "Батьківщина". Вони долучилися до створення Тимчасової слідчої комісії та вимагають, аби провладні фракції це також зробили й поставили у вівторок, 6 листопада, це питання першим у порядку денному.

Зараз потрібні ваші дії, а не слова. У мене немає відповіді на мій лист від всіх фракцій. "Опозиційник блок" та депутатська група "Відродження" написали, що не будуть делегувати своїх представників. Від інших досі немає відповіді,

– зазначила депутатка Олена Сотник.

Поки що не вдалось переконати представників від БПП та "Народного Фронту". На вимогу активістів поставити свій підпис та пришвидшити створення Тимчасової слідчої комісії голова фракції "Народного Фронту" Артур Герасимов відповів, що це питання буде обговорюватися.

Щодо блокування парламенту, яке обіцяють завтра, то першим не буде питання по Тимчасовій слідчій комісії. Ми підтримуємо ці речі, ми оголосили позицію нашої фракції, але давайте не забувати, що завтра першими у нас стоять питання національної безпеки та оборони – зупинити велику війну,

– пояснив Герасимов.

Активісти обурені, адже вважають, що влада блокує створення комісії, а це дало б парламенту доступ до матеріалів слідства та допомогло б зрозуміти, чому зараз не називають імена замовників жодного з нападів та чи причетні до цього, як вважають активісти, місцеві правоохоронці.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть? 31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. За попередньою версією, у неї відірвався тромб. Проте активісти припускають, що правоохоронці приховують справжню причину смерті.