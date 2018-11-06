Хто замовник і організатор вбивства Катерини Гандзюк: Луценко оприлюднив гучні деталі слідства

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів "про реальний стан справ" у провадженні щодо смерті активістки Катерини Гандзюк". Також він закликав громадськість не піддаватися на провокації та не вчиняти дій, які можуть зашкодити розслідуванню.

Відповідну інформацію очільник ГПУ написав у своєму блозі на "Українській правді".

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"У зв'язку з недовірою, яку пані Гандзюк мала до слідства Національної поліції, наразі ведеться два провадження: щодо виконавців та організаторів (їх оперативно встановила Національна поліція) та щодо пошуку замовників злочину, яке веде СБУ", – зазначив Луценко.

Як зауважив він, у результаті професійних дій Національної поліції, було встановлено, що злочин спланували та реалізували особи, яких власне й затримали правоохоронці.

"Запобіжні заходи щодо деяких із них було змінено через співпрацю зі слідством. Це громадянин Торбін – 1977 року народження, якого розглядає слідство як організатора злочину та який перебуває у слідчому ізоляторі; громадянин Горбунов – 1991 року народження; громадянин Вишневський – 1990 року народження; громадянин Гравчук – 1995 року та громадянин Васенович – 1994 року народження", – додав генпрокурор.

Також Луценко розповів, що усі підозрювані є учасниками АТО, а одного із них зазнав навіть важке поранення: у нього фактично є відсутньою гомілка.

"Більшість затриманих, а саме чотири особи – визнали свою участь у злочині та вказали на ролі усіх співучасників. У зв'язку з цим слідство обґрунтовано вважає громадянина Торбіна організатором злочину, а інших, найнятих ним осіб, – виконавцями", – переконує голова Генпрокуратури.

Також Луценко повідомив, що під час перевірки цієї та інших версій слідство загалом провело 367 допитів осіб та 21 експертизу, відтак сьогодні є підозри щодо 12 осіб, які, ймовірно, були замовниками цього злочину.

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Особисто Катерина Гандзюк мені вона розповідала про трьох із них, слідству – дещо більше. Наразі майже доведено провину виконавців та організатора. Тривають остаточні експертизи: молекулярно-генетична експертиза частинок кислоти на тілі одного із учасників; комп'ютерно-технічна – огляд комп'ютера та мобільного телефону – який має точно довести підготовку до використання кислоти і саме щодо Гандзюк; судово-медична – призначена вчора для кваліфікації злочину та встановлення причин смерті Катерини Гандзюк. Після їхнього завершення цю частину справи буде передано до суду. Розраховую, що це відбудеться до кінця цього року. Остаточний термін залежатиме від тривалості вказаних експертиз. Ми плануємо, що це буде дещо швидше,

– констатував генпрокурор.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



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