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Хто заважає зробити природний парк з мисливських угідь Януковича

19:23, 7 березня 437 Читать новость на русском

Оточення екс-президента використовувало ліси Сухолуччя на Київщині, для своїх "царських" полювань. Для цього частину лісу закрили для відвідування. За чотири роки після втечі Віктора Януковича в Сухолуччі – нічого не змінилося. А створення Дніпровсько-Тетерівського національного природного парку застрягло у чиновницьких кабінетах.

Півстоліття до Сухолуччя могли завітати лише обрані. За СРСР – верхівка Компартії, за Незалежності – українські високопосадовці. 30 тисяч гектарів лісу та водоймищ. Віктор Янукович "привласнив" цю територію ще задовго до свого президентства.

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У 2008 наближені до Януковича тодішній віце-прем'єр Юрій Бойко, голова Укравтодору Володимир Демішкан та губернатор Черкащини Сергій Тулуб заснували елітарний мисливський клуб "Кедр" та взяли в оренду усі 30 гектарів лісового господарства.

До цього клубу входило 28 українських чиновників. В тому числі, народний депутат Сергій Ківалов, колишній секретар РНБО Андрій Клюєв, проти якого Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження, Президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма, олігархи Вадим Новінський та Віктор Пінчук.

Ще у 2008 році тодішній Президент України Віктор Ющенко розпорядився зробити на цьому місці Дніпровсько-Тетерівський національний природній парк. Аби зберегти унікальну природу Полісся. За часів Януковича цей процес зупинився. Тож за десять років задум так і не реалізували. Ініціювали відновлення робіт столичні екологи.

За власною ініціативою вони регулярно інспектують територію Дніпровсько-Тетерівського лісгоспу. Однак частина території досі залишається закритою. Ще за часів Януковича тут збудували такий собі вольєр. Мовляв, щоб відновлювати популяції диких тварин. Насправді ж – там проводили "царське полювання".

Ми бачимо серце Сухолуччя – це величезний паркан. Він займає 3 тисячі гектарів. Це 10 відсотків Сухолуччя, який взагалі забороняє доступ місцевим жителям,
– сказав еколог Володимир Борейко.

За останні два роки на території лісгоспу вп'ятеро зросла вирубка дерев. Екологи побоюються, що під завісою санітарної вирубки, чиновники хочуть знищити ліс. А створення парку – провалити. Адже проект природного парку давно погоджений профільними міністерствами. Остаточне рішення – за Державною агенцією лісових ресурсів.

За попередньою інформацію, для парку хочуть виділити максимум 12 тисяч гектарів землі. Тож ймовірно, що національний парк та мисливське угіддя Януковича співіснуватимуть разом.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини Києва Віктор Янукович Екологія
Джерело: 24 Канал
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