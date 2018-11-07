Яка знаменита співачка стала "Жінкою року 2018": несподівані дані

Днями популярний журнал Billboard оголосив ім'я зірки, яка отримала почесний титул "Жінка року 2018". Нею стала американська співачка Аріана Гранде.

За інформацією Billboard, 25-річна Адріана Гранде отримає престижну нагороду 6 грудня. Саме в цей день у Нью-Йорку відбудеться грандіозне шоу Billboard Women in Music.

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Віце-президент журналу Росс Скарано запевнив, що артистка мала чималий успіх у 2018 році. При цьому співачка залишається непохитною у власних поглядах та публікує пісні, які за лічені дні стають популярними.

Аріана Гранде – це приклад зірки з власною думкою, яка ніколи не приєднується до якоїсь конкретної музичної тенденції чи шляху в галузі. Вона завжди відстоює себе і свої рішення у світі, який часто не гостинний до настільки непохитних молодих жінок. Аріана заворожує, робить кращою музику і цілком заслуговує на звання "Жінка року",

– запевнив Росс Скаран.

Варто зазначити, що Аріана Гранде є активним меценатом в благодійних проектах. Зокрема, після вибуху на її концерті в британському Манчестері в 2017 році артистка пожертвувала чималу суму постраждалим та організувала фонд, який зібрав понад 23 мільйони доларів.

До слова, минулого року титул "Жінка року" отримала Селена Гомес. Перед цим почесе звання здобули Мадонна та Леді Гага.