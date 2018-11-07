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      Яка знаменита співачка стала "Жінкою року 2018": несподівані дані

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      Аріана Гранде отримала звання "Жінка року 2018"
      Аріана Гранде отримала звання "Жінка року 2018" / Entertainment Tonight

      Днями популярний журнал Billboard оголосив ім'я зірки, яка отримала почесний титул "Жінка року 2018". Нею стала американська співачка Аріана Гранде.

      За інформацією Billboard, 25-річна Адріана Гранде отримає престижну нагороду 6 грудня. Саме в цей день у Нью-Йорку відбудеться грандіозне шоу Billboard Women in Music. 

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      Віце-президент журналу Росс Скарано запевнив, що артистка мала чималий успіх у 2018 році. При цьому співачка залишається непохитною у власних поглядах та публікує пісні, які за лічені дні стають популярними. 

      Аріана Гранде – це приклад зірки з власною думкою, яка ніколи не приєднується до якоїсь конкретної музичної тенденції чи шляху в галузі. Вона завжди відстоює себе і свої рішення у світі, який часто не гостинний до настільки непохитних молодих жінок. Аріана заворожує, робить кращою музику і цілком заслуговує на звання "Жінка року",
      – запевнив Росс Скаран.

      Варто зазначити, що Аріана Гранде є активним меценатом в благодійних проектах. Зокрема, після вибуху на її концерті в британському Манчестері в 2017 році артистка пожертвувала чималу суму постраждалим та організувала фонд, який зібрав понад 23 мільйони доларів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

       

      До слова, минулого року титул "Жінка року" отримала Селена Гомес. Перед цим почесе звання здобули Мадонна та Леді Гага. 

      Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Нагороди
      Джерело: 24 Канал
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