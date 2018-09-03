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Хто зіграє молодого Елтон Джона у фільмі "Людина-ракета": перші фото

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Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона
Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона / www.mirror.co.uk

Про легенду рок-н-ролу Елтона Джона взялись знімати біографічний фільм під назвою "Людина-ракета". Головну роль молодого британця виконає Терон Еджертон, більш відомий за головною роллю у стрічці "Kingsman: Таємна служба".

Про це повідомляють на The Mirror.

28-річний британський актор Терон Еджертон вже розпочав роботу на знімальному майданчику кінокартини у Лондоні. За словами чоловіка Елтона Джона, Девіда Ферніша, музикант був вражений неймовірною схожістю Терона з ним у молодості.

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У майбутньому байопіку покажуть історію успіху одного з найвидатніших виконавців сучасності Елтона Джона. Режисером нового фільму, прем'єра якого запланована на травень 2019 року, став Декстер Флетчер.


Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона


Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона


Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона

Чим відомий Елтон Джон?В Елтона Джона налічується близько 50 музичних альбомів; він є відомим філантропом; його ім'я занесено до Залу слави рок-н-ролу; він отримав близько 25 грандіозних музичних премій та є справжнім улюбленцем мільйонів меломанів.

Теги: LifeStyle Музика Кіно Голлівуд Елтон Джон
Джерело: 24 Канал
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