Хто зіграє молодого Елтон Джона у фільмі "Людина-ракета": перші фото

Про легенду рок-н-ролу Елтона Джона взялись знімати біографічний фільм під назвою "Людина-ракета". Головну роль молодого британця виконає Терон Еджертон, більш відомий за головною роллю у стрічці "Kingsman: Таємна служба".

Про це повідомляють на The Mirror.

28-річний британський актор Терон Еджертон вже розпочав роботу на знімальному майданчику кінокартини у Лондоні. За словами чоловіка Елтона Джона, Девіда Ферніша, музикант був вражений неймовірною схожістю Терона з ним у молодості.

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У майбутньому байопіку покажуть історію успіху одного з найвидатніших виконавців сучасності Елтона Джона. Режисером нового фільму, прем'єра якого запланована на травень 2019 року, став Декстер Флетчер.



Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона



Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона



Терон Еджертон в ролі молодого Елтона Джона

Чим відомий Елтон Джон?В Елтона Джона налічується близько 50 музичних альбомів; він є відомим філантропом; його ім'я занесено до Залу слави рок-н-ролу; він отримав близько 25 грандіозних музичних премій та є справжнім улюбленцем мільйонів меломанів.