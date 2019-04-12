Хтось намагається нас ділити, – глава УГКЦ попередив українців про загрозу

Українське суспільство знову намагаються розділити на цільові групи, аби потім їх протиставляти. Цьому сприяє висвітлення інформації у різних соціальних мережах.

Поділом суспільства потім неодмінно скористаються, сказав очільник Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук) під час Київського безпекового форуму, пише Укрінформ.

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Глава УГКЦ зазначив, що такий спосіб сприйняття інформації сприяє абсолютно різній оцінці суспільних обставин, у яких зараз перебуває Україна.

Тобто хтось знову намагається вибудувати нові злами і наново нас фрагментувати, себто ділити, а потім протиставляти,

– сказав він.

Патріарх Святослав наголосив, що за таких обставин церква відчуває обов’язок формування "серцевинних цінностей". Вони завжди є "чи не основним фундаментом організації будь-якої суспільної інституції".

"Роль церкви – це бути матір'ю і учителькою, це є завдання виховувати зрілих, відповідальних громадян. Це є роль передавання національної пам'яті і нашої мудрості, бути завжди частиною громадянського суспільства, коли церква одержавнюється, і дає себе використати тим чи іншим утворенням, вона втрачає свою тотожність", – пояснив глава УГКЦ.

Окрім того, напередодні другого туру виборів президента очільник Української греко-католицької церкви закликав українців бути свідомими, відрізняти правду від вигадки та не вестися на віртуальні маніпуляції.

Коли відбудеться другий тур виборів президента?21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.



Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.



Результати першого туру виборів