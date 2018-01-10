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Хтось цілеспрямовано знищує цирк "Кобзов", – Микола Кобзов

21:41, 10 січня 340 Читать новость на русском

У Києві батьки поскаржилися, що їхні діти захворіли на кір саме після відвідування вистав. Виявилося, що цирк подорожує і, ймовірно, привіз кір з Чернівців, де також багато хворих. Спалах кору зафіксували й в Одесі. Там навіть продовжили на тиждень канікули для малечі.

Зараз у Державній санепідеміологічній службі заявляють про п'ять місць основного розповсюдження вірусу. Це кілька класів шкіл, садочків та цирк. Саме туди ходили родини, які нині перебувають в інфекційному блоці.

Читайте також: Кір дістався до Києва: хворі діти могли заразитися у цирку

"На сьогодні оголошується лише цирк "Кобзов". Перш за все, це організовані колективи дитячих дошкільних закладів та шкіл. Один з таких закладів – це гімназія, скандинавська гімназія, дитячий дошкільний заклад", – зазначив начальник головного Управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У самому ж цирку інформацію про зараження саме в них спростовують. Голова цирку в ексклюзивному інтерв'ю заявив, що до них претензій в санепідеміологів ще зранку не було. Називає ситуацію чорним піаром.

Хтось цілеспрямовано знищує цирк Кобзов. Навіщо це? Що ми поганого кому зробили? Ми ще поки не знаємо. І ось вони копали і копали, тепер хтось там захворів і вирішили цим негативом просто знищити. У санстанції до нас претензій абсолютно ніяких не було,
– зазначив директор цирку "Кобзов" Микола Кобзов.

От тільки в Чернівецькій інфекційній лікарні інша інформація.

"Ізолювали 2-х людей, 2-х працівників: одного клоуна й одного акробата, ми їх госпіталізували, вони у нас знаходились у стаціонарі. Їхній адміністрації потрібно було взяти це на контроль і обмежити вистави в певний період", – заявила лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.

Хворі на кір зараз є і в Чернівцях. Та найбільше таких в Одесі. За останні три місяці там зафіксували сім сотень хворих на кір. У 2017 п'ятеро людей померли від ускладнень вірусу. Лікарі радять робити щеплення та уникати багатолюдних місць.

Нагадаємо, кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Кір зафіксували у кількох регіонах України, зокрема, в Одеській, Львівській області та Києві.

Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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