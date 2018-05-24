"Хтось випив трохи більше пива, хтось перегрівся – це філософія", – голова НПУ про фінал ЛЧ

Напередодні Фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня, в центрі столиці 24 травня відкрилася фан-зона, стартував "Фестиваль Чемпіонів".

Зірки світового футболу з керівництвом ФФУ урочисто несуть кубки з міської адміністрації на територію фан-зони на Хрещатику. Так офіційно в Україні починається спортивне свято.

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Жіночий кубок забрали після обіду, адже матч 24 травня. А той, який розігруватимуть команди "Ліверпулю" та "Мадриду" – стоятиме до 26 травня. Фан-зона займає територію від Цуму до Майдану. Тут є поле для міні-футболу, де пройде турнір чемпіонів: три команди: "Реал", "Ліверпуль" та українські футболісти гратимуть разом з дітьми 25 травня. З школярами зіграють Роберто Карлос, Луїш Фігу, Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Шовковський.

За програмою 27 травня також святкуватимуть День Києва. Тож підприємці вже потирають руки. Фестиваль лише розпочався, а у фан-зоні вже яблуку ніде впасти. Лише 24 травня у столицю прибули 800 вболівальників. Серед натовпу зустріли заступників міністра внутрішніх справ та голову нацполіції. Запевняють: все буде добре, адже місто охороняє 10 тисяч поліцейських.

Основне навантаження буде завтра-післязавтра, по прибуттю основних команд,

– зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

"Хтось там випив трошки більше пива, хтось перегрівся на сонці – це все філософія життя, не хвилюйтесь", – запевнив голова НПУ Сергій Князєв.

Деякі фанати, як англійці, підготували навіть відеогайд по Києву, де розповіли що варто скуштувати, що подивитись, а головне – як не загубитися у місті. Загалом, гості столиці поки що задоволені.

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На Хрещатику можна буде виграти квиток на матч "Ліверпуль" – "Мадрид". Але от переглянути його можна у іншій фан-зоні, на Контрактовій площі. встановили великий екран, а подивитися футбол на цій території зможуть близько 15 тис уболівальників.