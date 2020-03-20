Хтось з депутатів може померти, але прийдуть нові за списками, – Потураєв про коронавірус в Раді

Після того, як народний депутат Сергій Шахов захворів на коронавірус, Верховна Рада ризикує перетворитися на суцільне джерело інфекції.

Як буде жити країна, якщо парламент раптом паралізує – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів один з лідерів фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

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"Йдеться не про фракцію "Слуга народу", а про весь український парламент. Тому, якщо почнеться реалізація так званих ланцюгів захворювання, ланцюгів зараження, то, в принципі, весь парламент буде заражений, всі перехворіють", – зазначив Потураєв.

Нардеп підкреслив, що у парламенті є люди поважного віку, які опиняються в зоні ризику.

Я цього нікому не хочу побажати і близько, але є в нас люди похилого віку, які в групі ризику серед парламентарів. В нас ситуація дуже-дуже небезпечна,

– наголосив Потураєв.

Він розповів, що його колеги з екологічного комітету, а також всі ті, хто бачився із Шаховим, вже здали тести на коронавірус. Станом на 19 березня всі відповіді були негативними. Однак варто пам'ятати, що це були експрес-тести, і результати не можна вважати стовідстоковими.

У разі, якщо парламент почне хворіти, то будуть запрошувати нових людей зі списків.

Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи!? Повернемося до праці. Ну, хтось можливо помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий. В чому проблема?

– сказав Потураєв.

Що відомо про історію з коронавірусом Шахова

Шахов повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього відчув симптоми коронавірусу.

Після повернення Шахов встиг відвідати комітети і засідання фракції "Слуги народу", де контактував з іншими депутатами.

18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести на коронавірус і він перебуває в самоізоляції.

Епідеміологи встановили усіх нардепів, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Тест на коронавірус вже здав голова парламенту Дмитро Разумков: результат негативний.

19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.

Ситуацію з недугою Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що нардепа не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його картка якимось чином брала участь у голосуванні. Сам депутат спростував цю інформацію і його спростування підтвердили документи, які надала Рада.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Микитою Потураєвим у програмі "Перехресний допит"