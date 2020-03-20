17:06
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Хтось з депутатів може померти, але прийдуть нові за списками, – Потураєв про коронавірус в Раді

      -
      Верховна Рада / Getty Images

      Після того, як народний депутат Сергій Шахов захворів на коронавірус, Верховна Рада ризикує перетворитися на суцільне джерело інфекції.

      Як буде жити країна, якщо парламент раптом паралізує – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів один з лідерів фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

      До теми: Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про нові симптоми: відео

      "Йдеться не про фракцію "Слуга народу", а про весь український парламент. Тому, якщо почнеться реалізація так званих ланцюгів захворювання, ланцюгів зараження, то, в принципі, весь парламент буде заражений, всі перехворіють", – зазначив Потураєв.

      Нардеп підкреслив, що у парламенті є люди поважного віку, які опиняються в зоні ризику.

      Я цього нікому не хочу побажати і близько, але є в нас люди похилого віку, які в групі ризику серед парламентарів. В нас ситуація дуже-дуже небезпечна,
      – наголосив Потураєв.

      Він розповів, що його колеги з екологічного комітету, а також всі ті, хто бачився із Шаховим, вже здали тести на коронавірус. Станом на 19 березня всі відповіді були негативними. Однак варто пам'ятати, що це були експрес-тести, і результати не можна вважати стовідстоковими.

      У разі, якщо парламент почне хворіти, то будуть запрошувати нових людей зі списків.

      Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи!? Повернемося до праці. Ну, хтось можливо помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий. В чому проблема?
      – сказав Потураєв.

      Що відомо про історію з коронавірусом Шахова

      • Шахов повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього відчув симптоми коронавірусу.
      • Після повернення Шахов встиг відвідати комітети і засідання фракції "Слуги народу", де контактував з іншими депутатами.
      • 18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести на коронавірус і він перебуває в самоізоляції.
      • Епідеміологи встановили усіх нардепів, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.
      • Тест на коронавірус вже здав голова парламенту Дмитро Разумков: результат негативний.
      • 19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.
      • Ситуацію з недугою Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що нардепа не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його картка якимось чином брала участь у голосуванні. Сам депутат спростував цю інформацію і його спростування підтвердили документи, які надала Рада.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Микитою Потураєвим у програмі "Перехресний допит"

       

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Слуга народу Верховна Рада Сергій Шахов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Інший бік карантину: три дні з життя Парижа
      Ірена Карпа
      сьогодні , 16:27 Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка
      Анна Запотоцька
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук