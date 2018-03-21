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Чемпіон світу з біатлону заявив про тиск IBU щодо змагань у Росії

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Ловелл Бейлі
Ловелл Бейлі / Getty Images

Американський біатлоніст Ловелл Бейлі, який переміг у 2017 році на чемпіонаті світу у австрійському Гохфільцені стверджує, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) змушує спортсменів їхати на етап Кубка світу до Тюмені.

Таку заяву спортсмен зробив у коментарі норвезькому державному мовнику NRK.

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"Я знаю багато інших збірних і спортсменів, які хочуть бойкотувати змагання. Наприклад, Чехія не виступить, але вони повинні їхати, щоб не втратити квоту на наступний сезон. Крім того, вони втратять гроші, якщо залишаться вдома. Люди повинні зрозуміти, що у IBU багато влади, і вони примушують біатлоністів їхати до Росії", – наголосив біатлоніст.

За його словами, прийшов час для нового керівництва Союзу, яке розумітиме атлетів.

"Голоси спортсменів і федерацій – дуже гучні, але в IBU їх не слухають. IBU існує завдяки біатлоністам, але на спортсменів не звертають уваги. Настав час для того, щоб в IBU з'явився новий керівник, який буде розуміти біатлоністів. Це завдання федерації – гарантувати, що змагання проходять чесно", – підкреслив Бейлі.

Нагадаємо, раніше лідер чоловічої збірної США Лоуелл Бейлі закликав долучитись до бойкоту етапу Кубку світу у Росії збірну Норвегії. Крім того, Олімпійський чемпіон в естафеті та срібний призер у гонці-переслідуванні на Олімпіаді-2018 шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон звертався до інших біатлоністів із закликом бойкотувати змагання у Росії.

Також 13 березня стало відомо, що збірна України з біатлону не поїде на останній етап Кубка світу до Росії та має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.

Заключний етап Кубку світу сезону 2017/18 має відбутися у російській Тюмені з 22 по 25 березня.

Теги: Новини Росії Новини США Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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