Что такое мезотерапия лица и как ее применить в домашних условиях

Пожалуй, нет в мире женщины, которая бы не задумывалась о том, как сохранить свою молодость. На помощь ей приходят современные методы ухода за лицом, которые восстанавливают водный баланс кожи и защищают ее от преждевременного старения.

К такой категории относится мезотерапия – процедура, которая приобрела значительную популярность в конце 1980-х годов. С тех пор все модницы мира обращаются к ней, чтобы сохранить красоту и молодость своей кожи лица.

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Для чего нужна мезотерапия?

Суть мезотерапии заключается во введении под кожу специальных коктейлей, питающих ее изнутри. В их состав обычно входят гиалуроновая кислота, витамины, аминокислоты и микроэлементы. Именно они проникают в нижний слой кожи и ускоряют обменные процессы, способствуя образованию новых клеток. Таким образом тон лица за короткое время выравнивается, морщины разглаживаются, а кожа становится сияющей и здоровой.

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Из-за такого эффекта процедура получила большую популярность в мире, ведь, не затрачивая много времени, каждая женщина имеет возможность омолодить свое лицо, увлажнить и улучшить цвет кожи.

Это можно сделать как в салоне красоты, так и в домашних условиях. При этом, по словам блогеров, самостоятельное нанесение средств для мезотерапии имеет не меньший эффект, чем от посещения косметолога.

Стоит отметить, что в салоне процедуру чаще всего делают с помощью микроинъекций, которые проникают в кожу на глубину 0,4 – 0,5 мм. Специалисты делают это специальным шприцем. Одновременно в домашних условиях эту процедуру можно заменить на более приятную – обычное нанесение специального средства с линии MEZOcomplex от Bielita.

Как правильно выбрать средства из MEZOcomplex?

Перед выбором специального средства для мезотерапии, стоит обратить внимание на возрастные категории. Дело в том, что с годами кожа лица требует особого ухода. Если девушка до 30 стремится предотвратить старение кожи, то для этого подойдут мезокремы для очистки и ухода.

Уже в 30 лет кожа нуждается в глубоком увлажнении. Таким украинкам эксперты советуют воспользоваться средствами, которые стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты, что в конечном итоге обеспечивает упругость и плотность кожи, разглаживание морщин и выравнивание тона.



Повышенного ухода кожа нуждается после 30-ти лет

Интенсивное омоложение кожи предлагают женщинам в возрасте 40+. Их кожа подвергается возрастным изменениям, в частности, снижается толщина дермы и эпидермиса, кожа теряет тонус, мимические морщинки превращаются в глубокие, вокруг глаз образуются "гусиные лапки", под глазами появляются темные круги и отеки.

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Все эти недостатки легко можно устранить с помощью средств с содержанием экстракта водорослей Pelvetia canaliculata. Заметный эффект от их применения можно заметить через 42 дня.

Косметика для женщин в возрасте 50+ направлена на разглаживание морщин и линий на лбу, носогубных складок. Кроме этого, мезокремы активируют гены, которые непосредственно влияют на синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. После двух недель пользования такой косметикой вы увидите эффект мезотерапии.

Полезные советы от блогеров:

• Перед процедурой стоит очистить кожу от косметики.

• Не следует наносить средство с MEZOcomplex, если у вас есть аллергия на один из его компонентов.

• Повторите курс мезотерапии через полгода.

• Наносите мезокрем каждый день в течение месяца. Таким образом вы увидите эффект от курса.

• Не стоит наносить средство грязными руками. Перед процедурой тщательно вымойте их с мылом.



Красивый и эффектный вид - это хлопотный труд каждой женщины, которая продолжается на протяжении всей жизни. Помогают современным красавицам инновации, значительно облегчающие процесс ухода за собой. Поэтому выглядеть эффектно становится все проще.

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